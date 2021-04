CĐM trầm trồ khen ngợi khi xem hình ảnh những ngôi nhà tình thương ông Đoàn Ngọc Hải xây dựng

Từ ngày thôi giữ chức Phó chủ tịch quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải cùng chiếc xe cứu thương đã bôn ba đi khắp các nẻo đường. Ông ghé thăm nhiều nơi, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa. Để giúp đỡ mọi người, ông Đoàn Ngọc Hải đã đứng ra thành lập “Quỹ vì đồng bào”, nhận tiền quyên góp từ các mạnh thường quân và chi vào các khoản cần thiết như tiền sữa, gạo cho các cháu nhỏ, xây nhà tình thương…





Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, “Qũy vì đồng bào” đã có hơn 8 tỷ đồng, trong đó hơn 3 tỷ đã được dùng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Trên trang cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải cũng thường xuyên cập nhật hành trình di chuyển, các dự định trong tương lai và thông báo về số tiền còn lại trong quỹ để tất cả mọi người đều biết.





Đặc biệt, ông Hải đã tiết lộ hình ảnh của những ngôi nhà tình thương khiến ai cũng phải trầm trồ. Ông Đoàn Ngọc Hải viết: “Việc xây nhà tình thương với giá 60 triệu đồng/1 căn sẽ không còn phù hợp vì giá vật liệu xây dựng tại huyện miền núi Nam Trà My rất cao, nếu 60 triệu đồng chỉ xây được 1 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh và thẩm mỹ sẽ không đẹp. Chị Huệ đã xin ý kiến chỉ đạo của thường trực huyện ủy vấn đề này. Chúng tôi thống nhất sẽ xây ngay một căn nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 nhà vệ sinh với mẫu nhà mà Nam Trà My đã làm nhiều căn như vậy với số tiền là 150 triệu đồng/1 căn nhà này( hình nhà mẫu Nam Trà My đã xây ).





Mỗi căn nhà rộng và đẹp như vậy sẽ đảm bảo sinh hoạt cho 6-8 người, sẽ tạo ra một bộ mặt đô thị đẹp, đây cũng là bước đột phá rất đặc biệt của huyện Nam Trà My về xây nhà tình thương. Tôi rất tán thành( qui định và cách làm hiện nay nhà tình thương chỉ là 60 triệu đồng/1 căn ).





Tôi sẽ cho chuyển khoản ngay 46 triệu nữa cho Nam Trà My từ nguồn tiền mà thành phố Châu Đốc đã gửi lại( 106 triệu đồng ). Tổng cộng chuyển khoản cho Nam Trà My 2 đợt sẽ là 153 triệu. Số tiền dư 3 triệu đồng sẽ mua 1 cái quạt thật tốt nhất của Nhật tặng cho gia đình họ khi khai trương, tất cả 20 căn nhà tình thương trong chương trình này đều được tặng mỗi gia đình 1 cái quạt tốt nhất của Nhật.





Tôi sẽ sắp xếp đến Nam Trà My để dự tân gia căn nhà này và 19 căn nhà ở các địa phương khác”.





Một mẫu nhà khác được ông Hải đăng tải cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Ngày 14/4, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi đang ngồi ăn trưa với 2 Mẹ con bệnh nhân người Khơ Me này thì được anh Lương-chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ayun Pa báo đã xây xong 2 căn nhà tình thương cho bà con nghèo. Rất trân trọng anh Lương!”.