Khán giả xót xa khi NSƯT Hoàng Yến - ‘bà mẹ’ hiền lành, khổ nhất màn ảnh Việt qua đời khi đang ngủ

Ngày 5/7/2020, thông tin NSƯT Hoàng Yến qua đời ở tuổi 88 khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng, xót thương. Cháu gái NSƯT Hoàng Yến cho biết, trước ngày mất vài hôm, bà bị mệt, sức khỏe có dấu hiệu đi xuống nhưng đến chiều ngày 4/7 bà đã trút hơi thở cuối cùng trong lúc đang ngủ.





Dù biết quy luật sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi nhưng người thân, đồng nghiệp và khán giả vẫn rất đau lòng trước sự ra đi quá đột ngột của người bà, người mẹ, người diễn viên hiền lành, chất phác.

NSƯT Hoàng Yến sinh năm 1932 tại thủ đô Hà Nội. Bà xuất thân từ sân khấu kịch và bén duyên với truyền hình khi đã tương đối lớn tuổi song NSƯT Hoàng Yến vẫn tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Đa phần NSƯT Hoàng Yến thường đảm nhận các vai diễn lấy đi nhiều nước mắt của người xem.





Bà đã an nghỉ được gần 1 năm nhưng hình ảnh bà vẫn in sâu trong tâm trí những người ở lại. Lúc sinh thời, NSƯT Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn nhưng ấn tượng nhất vẫn là vai bà Vi trong phim “Của để dành” do NSƯT Đỗ Thanh Hải làm đạo diễn.





Nhiều nghệ sĩ khi tiếp xúc hoặc có cơ hội làm việc cùng NSƯT Hoàng Yến cũng rất trân quý và yêu mến bà. NSƯT Bùi Minh Phương, người đóng vai con dâu của bà Hoàng Yến trong phim “Hoa xuyến chi” không kiềm được nước mắt khi hay tin “mẹ chồng” qua đời.





"NSƯT Hoàng Yến sống rất nhân hậu và giản dị. Tính cách bà ở ngoài đời cũng hiền lành hệt như trong phim vậy. Có lẽ vì thế mà bà toàn được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” vào các vai người bà, người mẹ rất đỗi đôn hậu, có phần cam chịu. Cũng chính vì sự gần gũi và dễ tính của bà nên các thế hệ diễn viên như tôi sau khi được đóng chung với bà ở trên phim rồi đều rất yêu quý và xem bà như mẹ”, NSƯT Minh Phương nghẹn ngào nói.