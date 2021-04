Thủy Tiên: Nhiều hôm đi ngủ nằm mơ người ta cho một đống tiền đến lúc mở mắt chẳng thấy tiền đâu nữa

Mới đây, Thủy Tiên đã tham gia chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật và có những chia sẻ về gia đình, sự nghiệp…





Nói về cuộc hôn nhân đầy ngưỡng mộ với ông xã Công Vinh, Thủy Tiên thừa nhận mình là người phụ nữ may mắn khi gặp được người chồng hết mực yêu thương gia đình. Cô chia sẻ:





"Tôi chỉ xin được phép chia sẻ kinh nghiệm cá nhân chứ không dám nói đây là bí quyết.





Điều đầu tiên để giữ được gia đình hạnh phúc là tôi phải hướng chồng mình tu tập tâm tính. Lúc đó chồng tôi sẽ vượt qua được ranh giới bất hạnh, khổ đau để giữ được sự chung thủy của gia đình.





Với lại, tôi cũng nghĩ một phần do mình may mắn. Không ai tốt hơn ai, tài giỏi hơn ai, mọi người đều như nhau, nhưng may mắn là tùy người. Tuy nhiên, may mắn có được hay không là do nhân duyên mình kiếm tìm, tạo ra.





Gia đình tôi hạnh phúc vì anh Công Vinh rất hiểu chuyện, biết nhường nhịn, chia sẻ, thậm chí còn tu tập nhiều hơn tôi. Cứ đi làm về, dù mệt mỏi, bệnh tật hay nhiều việc đến đâu anh ấy cũng cầm xâu chuỗi niệm Phật.





Nói chung, tôi thấy mình may mắn vì không dễ gì kiếm được người chồng như vậy. Rất khó để tìm được người chồng như anh Công Vinh".





Được biết đến là cặp đôi giàu có, sở hữu khối tài sản “đồ sộ”, Thủy Tiên cũng tâm sự về kinh nghiệm sống để được thoải mái, bình yên. Theo Thủy Tiên tham sân si là điều ai cũng từng mắc phải, vì vậy cần phải tỉnh táo trong mọi công việc khi đó con người ta sẽ được sống thoải mái.





“Khi một điều bất hạnh đến với tôi, tôi luôn cảm ơn người mang đến đau khổ đó cho tôi. Nếu không có họ, tôi sẽ không học được bài học về sự nhẫn nhịn. Không có họ, tôi sẽ không thể tiêu trừ được nghiệp tôi tạo ra.





Tôi luôn tỉnh thức trong mọi hành động, mọi nơi. Dù người ta có ca tụng mình, tôi vẫn biết mình chẳng là ai. Lời ca tụng của họ hôm nay, mai tôi mất đi cũng là vô nghĩa, không có thật.





Tất cả chỉ là cảm xúc của tôi cho rằng nó có thật, do tôi muốn bám víu vào việc muốn nổi tiếng, giàu có thôi. Sau khi chết đi, mình đâu mang được cái gì đi theo. Nhiều hôm đi ngủ tôi cũng nằm mơ người ta cho mình một đống tiền, nhiều tiền lắm. Nhưng đến lúc mở mắt tỉnh dậy chẳng thấy tiền đâu nữa.





Vì vậy, điều quan trọng nhất với tôi là phải biết thức tỉnh, không sa đà vào tiền bạc, danh vọng. Mỗi khi đi từ thiện, cho quà, cho tiền mọi người, điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu là cảm ơn người được tôi cho tiền.





Tôi cảm ơn họ không phải vì họ nói tôi tốt, là bồ tát này nọ. Tôi coi họ mới chính là bồ tát vì nếu không có họ, tôi đã không có cơ hội để thực hành những lời Phật dạy, được làm điều tốt cho xã hội để nâng cao tâm đức cho bản thân.





Tương tự, nếu không có người làm tôi khổ, không có khổ đau thì tôi không thực hành được sự nhẫn nhịn, nhẫn nhục".