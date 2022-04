Choáng váng với body gầy trơ xương sườn của Yuna (ITZY) tại buổi gặp gỡ người hâm mộ

Yuna, em út nhóm nhạc ITZY ngay từ khi ra mắt đã khiến netizen mê mẩn với nhan sắc nữ thần và thân hình cao ráo, đầy đặn nhưng vẫn săn chắc, không chút mỡ thừa.

Yuna thời điểm mới debut

Còn nhớ thời điểm debut với Dalla Dalla, một mẩu của ITZY khuấy đảo KPOP với mái tóc đỏ tựa nàng công chúa Disney. Body của người đẹp sinh năm 2003 cũng là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn cộng đồng tại Hàn Quốc.

Được biết, Yuna sở hữu chiều cao 1m7 đáng nể cùng đôi chân dài miên man, vòng eo con kiến khiến nhiều người ganh tị. Lợi thế thân hình chuẩn chỉn giúp nàng út không bao giờ bị "dìm" trước những trang phục biểu diễn khó nhằn.

Nhìn Yuna không khác gì một nàng công chúa với mái tóc đỏ

Bẵng đi một thời gian, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước loạt hình ảnh mới nhất của Yuna. Cụ thể, vào ngày 9/4 vừa qua, 5 thành viên ITZY đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ. Gặp được thành tượng là điều may mắn nhưng Knet và fan hâm mộ lại tỏ ra lo lắng cho tình trạng cơ thể lộ xương sườn gầy guộc của em út ITZY.

Tại buổi fan meeting, Yuna diện áo croptop hở bụng và quần đùi ngắn. Đáng chú ý, khi thực hiện các động tác vũ đạo, người đẹp sinh năm 2003 đã lộ rõ mồn một toàn bộ phần xương sườn, dường như chỉ còn da bọc xương, không còn đầy đặn và săn chắc như xưa.

So với các thành viên khác Yuna nhìn gầy hơn rất nhiều

Không chỉ body mà cả gương mặt em út ITZY cũng hốc hác thấy rõ

Toàn bộ phần xương sườn lộ rõ khi cô nàng thực hiện các động tác nhanh mạnh

Không ai còn nhận ra đây là nữ thần nhan sắc và body năm nào

Điều này khiến người hâm mộ nữ ca sĩ rất lo lắng, không biết liệu cô nàng có đang gặp phải vấn đề gì về sức khoẻ khiến cơ thể giảm cân trầm trọng hay không. Bên cạnh đó, một số người cho rằng do tạng người Yuna vốn cao gầy, góc chụp và ánh sáng cũng khiến bức ảnh trở nên "đáng sợ" hơn.

Một vài bình luận bày tỏ: "Nhưng cái này 1 phần là ở tạng người nữa phải không mọi người? Mình không gầy lắm nhưng 1 số động tác vẫn bị lòi xương sườn như Yuna á", "Đến mức lộ hết xương như này thì là do gầy chứ không thể nào do tạng người được luôn", "Đâu tới nỗi. Do động tác thôi mà", "Có thể cho em bé mặc áo che bụng đi được không quý công ty. Cũng tại bên kia chỉ cần hơi béo chút là bodyshaming dã man nên idol cứ bị ám ảnh cân nặng", "Không biết các bạn gái thấy sao chứ mình con trai thấy có da thịt tí mới đẹp chứ gầy như này sợ quá"...

Yuna trong một sự kiện khác diễn ra gần đây

Hiện người hâm mộ Yuna mong muốn cô nàng sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ, lấy lại vóc dáng săn chắc như xưa.