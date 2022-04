Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng

Theo Người Lao Động, ngày 1/4, CA quận Hà Đông (Hà Nội) nhận được tin báo từ BQL chung cư Văn Phú Victoria về việc phát hiện thi thể một nam sinh tại khu vực sảnh tòa V1, nghi do rơi từ tầng cao xuống đất. Ngay lập tức, Công an P.Phú La đã tới hiện trường phong tỏa, phối hợp với CA quận Hà Đông tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Chung cư xảy ra sự việc đau lòng vừa qua

Nạn nhân được xác định là em L.N.N.M (16 tuổi; ngụ tại một căn hộ ở tầng 28 tòa V1 chung cư Văn Phú Victoria). Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, nam sinh đang học lớp 10 tại một trường THPT chuyên nổi tiếng tại Hà Nội. Rạng sáng 1/4, M. bất ngờ trèo qua lan can ban công rồi rơi xuống dưới đất tử vong tại chỗ.

Đoạn clip ghi lại 7 phút cuối cùng của nam sinh trước khi nhảy lầu từ tầng 28

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tối cùng ngày, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ đoạn clip 7 phút ghi lại toàn bộ hành động của nam sinh và bố ruột. Theo thời gian trên camera an ninh cho thấy, khoảng 3 rưỡi sáng nhưng nam sinh vẫn còn ngồi học trong phòng khách, còn có sự xuất hiện của người bố đang ngồi bấm điện thoại và căn dặn con trai một số điều gì đó.

Clip khoảnh khắc nam sinh nhảy từ tầng 28

Nam sinh đi ra ban công nhiều lần trước khi quyết định nhảy

Trước khi làm điều dại dột chàng trai sinh năm 2k6 đã đi ra đi vào chỗ hành lang rất nhiều lần. Sau khi ý định tự tử trỗi dậy mãnh liệt, cậu tiếp tục đi ra hành lang rồi nói với bố: "Bố ra xem cuối quyển vở địa con viết gì?". Người bố không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, khi vừa đọc được vài dòng bắt đầu hiểu ra câu chuyện thì cũng là lúc tận mắt nhìn thấy con trai làm điều dại dột. Ở khoảnh khắc ấy, ông đã bất lực gào khóc, chạy ra nhìn con trai rồi lao xuống dưới sảnh.

Ngay khi người bố đọc những dòng tâm thư thì cũng là lúc cậu con trai nhảy xuống lầu

Nghe tiếng khóc hét của người bố, có vẻ người mẹ và em gái của nạn nhân đã chạy ra nhưng cũng chỉ biết ngồi khóc nấc, thẫn thờ trước sự việc diễn ra quá nhanh.

Lá thư tuyệt mệnh trên cuốn tập ghi môn Địa lý

Được biết, trước khi quyết định nhảy lầu tự tử, em M. có để lại một bức thư tuyệt mệnh viết trên một cuốn vở đang ghi môn Địa lý. Những dòng chữ nghuệch ngoạc của em để lại khiến nhiều người bật khóc:

"Con rất xin lỗi vì hành động bồng bột của con đã hoặc sẽ làm. Thực sự thì cuộc sống cũng quá mỏi mệt rồi, Nó chẳng phải là suy nghĩ bột phát lúc nóng giận mà là con đã nghĩ đến việc này từ rất lâu chỉ là tiếc. Tiếc vì những suy nghĩ vu vơ làm thế sẽ không gặp may và cũng tiếc còn những người bạn, nhưng con game bỏ lâu rồi, còn bao bài nhạc chưa nghe. Không hẳn là cuộc sống của con khổ sở mà có thể chỉ là con tiêu cực quá, nhưng có ra sao thì kết quả vẫn vậy.

Chuyện này có lẽ chả phải lỗi của ai ngoài con cả, giãi bày nhanh thôi...

Chia buồn với Tú vì sẽ phải chịu nhiều tính khí của mẹ hơn, mẹ rất quan tâm nhưng luôn làm sai, luôn thái quá và dần anh m chả còn thấy cái ích của việc chia sẻ khi mà ý kiến của mình chẳng thực sự quan trọng…

Tạm biệt, 1/4 luôn đời như đùa vậy".

Người thân lên tiếng cầu xin dân mạng ngừng chia sẻ đoạn clip tang thương

Khi mọi việc đã đi quá xa, đoạn clip được phát trán tràn lan cùng những lời chỉ trích bậc phụ huynh, một tài khoản được cho người thân của nạn nhân đã lên tiếng đính chính. Người này tự nhận là em gái ruột của người bố và nam sinh vừa tự tử chính là cháu trai của cô. Cô không nghĩ một ngày gia đình của anh trai lại lâm vào hoàn cảnh đau đớn như vậy, đồng thời xin dân mạng ngừng chia sẻ video và hình ảnh để "người còn sống tiếp tục được sống".

"Chưa từng nghĩ có một ngày câu chuyện gây chấn động mạng xã hội, lại là câu chuyện của gia đình mình. Phải ạ, câu chuyện ngày hôm nay về một nam sinh trường Ams, chính là cháu ruột của mình, người bố đang chịu sự chỉ trích của cộng đồng mạng, chính là anh trai ruột của mình. Mình đã dự định sẽ im lặng. Nhưng…

Lần đầu tiên trong đời, mình cầu xin mọi người đừng share những hình ảnh và video nữa. Cầu xin mọi người đừng chỉ trích ai nữa. Hãy kể lại câu chuyện để cảnh tỉnh người khác. Nhưng xin đừng post lên hình ảnh và video nữa. Hãy để cho người còn sống có thể được!!! Xin hãy để cho anh chị mình được tiếp tục sống. Mình cầu xin mọi người đấy", người này viết.

Loạt sao Việt bày tỏ sự thương xót cho nam sinh nhảy lầu trước mặt bố

Không chỉ dân mạng mà rất nhiều sao Việt đã chia sẻ bài viết liên quan đến sự việc đau lòng này. Một số người nổi tiếng như Minh Quân, NTK Đỗ Mạnh Cường, MC Hoàng Anh, MC Thảo Vân, người mẫu Trà Ngọc Hằng, ca sĩ Thái Thùy Linh... không tin vào chính mắt mình, tim như thắt nghẹn khi xem xong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bên cạnh động viên gia đình, họ còn hy vọng các bậc phụ huynh hãy chú ý đến con em mình nhiều hơn, đừng bắt chúng phải học hành quá nhiều, hãy san sẻ, hỏi han nhiều hơn để tránh những sự việc đau lòng xảy ra.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.