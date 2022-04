Tập trung cao độ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công SEA Games 31

Sáng 28/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31 trên địa bàn huyện Thanh Trì và quận Ba Đình. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng và đại diện một số sở, ngành Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị phục vụ các môn thi đấu SEA Games 31 tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (ngõ 673 đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì), Cung thể thao Quần Ngựa (số 30 đường Văn Cao, quận Ba Đình) và nghe lãnh đạo 2 địa phương báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị SEA Games 31.

Theo đó, Nhà thi đấu huyện Thanh Trì là nơi tổ chức thi đấu môn Bóng rổ. Việc cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu huyện Thanh Trì đã được huyện triển khai, hoàn thành ngày 15/5/2021, với 8 hạng mục lớn, tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng. Tiếp đó, thực hiện chỉ đạo của Đoàn kiểm tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND Thành phố (ngày 08/2/2022), huyện Thanh Trì tiếp tục triển khai và hoàn thành cải tạo bổ sung 8 hạng mục; hoàn thành mua sắm bổ sung 12 hạng mục trang thiết bị, sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý các đơn vị rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất

Còn tại Cung thể thao Quần Ngựa, nơi tổ chức 3 môn thi đấu của SEA Games 31, gồm: Thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, thể dục Aerobic, đến nay, công tác cải tạo, sửa chữa đã được quận Ba Đình hoàn thành. Tổng kinh phí cải tạo, sửa chữa gần 43 tỷ đồng, sẵn sàng phục vụ các môn thi đấu theo yêu cầu của Ban tổ chức..

Ngoài ra, huyện Thanh Trì và quận Ba Đình cũng triển khai trang trí tại các địa điểm thi đấu; trang trí và tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố; đồng thời, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng SEA Games 31. Trong đó, huyện Thanh Trì dự kiến tổ chức liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức khoảng 70 - 80 gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP. Còn quận Ba Đình triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng SEA Games 31, tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật vào tối 11/5 và 24/5/2022, tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu SEA Games”, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về SEA Games với chủ đề “Lịch sử và hình thành phát triển Đại hội Thể thao Đông Nam Á”, tổ chức cuộc thi “Ngõ, phố sáng, xanh, sạch, đẹp”...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tập trung cao độ, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công SEA Games 31

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất các địa điểm thi đấu và nghe lãnh đạo 2 địa phương báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc, chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị SEA Games 31 của huyện Thanh Trì và quận Ba Đình. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị đều được triển khai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị 2 địa phương cần rà soát lại toàn bộ các công việc đã triển khai, nhất là về cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu, đảm bảo kỹ lưỡng, chu đáo, từ ghế ngồi, hệ thống điều hòa, các phòng chức năng, khu vệ sinh... đảm bảo thật sạch, đẹp. Cùng với đó, rà soát hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tuyệt đối an toàn; phân công các lực lượng ứng trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao nhiệm vụ cho các đơn vị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị hai đơn vị rà soát, triển khai các phương án trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố; đặc biệt cần tổ chức đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường phố bảo đảm “Sáng- xanh- sạch đẹp”. Về công tác đảm bảo y tế, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Y tế phân công mỗi đồng chí lãnh đạo Sở phụ trách một điểm thi đấu; các địa phương có điểm thi đấu cũng cần bố trí kíp trực y tế đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng xử lý với mọi tình huống về y tế.

Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về SEA Games 31, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý các quận, huyện thông tin rộng rãi chỉ đạo của Thành phố về việc người dân có thể đến xem, cổ vũ các vận động viên tại các điểm thi đấu mà không phải mua vé (trừ môn Bóng đá); nhất là đội ngũ giáo viên thể dục tại các nhà trường và đội ngũ cán bộ văn hóa thể thao tại các phường, xã, thị trấn, thông qua đó, cũng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức thành công SEA Games 31, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình, huyện Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, niềm tự hào của mỗi người dân; thông qua SEA Games 31 cũng là dịp để quảng bá về thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện và mến khách.