Tin nóng trưa 30/4: Bà Phương Hằng 'tội chồng tội' với tình tiết mới, Khoa Pug tuyên bố giải nghệ

Công an TP.HCM cấp báo: Bà Phương Hằng 'tội chồng tội', thêm nhiều tình tiết đặc biệt nghiêm trọng

Thời gian vừa qua, cái tên bà Nguyễn Phương Hằng được dư luận đặc biệt quan tâm, khi liên tục livestream vu khống, đe dọa người khác vô căn cứ. Vì vậy, sau thời gian điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhập đơn của nhà báo Hàn Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Phương Hằng 'nhập kho', 11 kênh youtube 'lên thớt' bị Công an điều tra vì có dấu hiệu đồng phạm

Trong đó, chủ kênh "Lang thang đường phố" là bà Bùi Thanh Quỳnh Như đã làm việc với cơ quan Công an. Được biết, đây là kênh youtube đã nhiều lần phát sóng trực tiếp để ủng hộ nữ CEO Đại Nam, đồng thời có những lời lẽ thô tục, vu khống, bịa đặt về người khác. Bùi Thị Như Quỳnh cũng nhiều lần ngồi livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng để bàn luận, bình phẩm về người khác những điều vô căn cứ.

Chủ kênh youtube "Lang thang đường phố" Bùi Thị Như Quỳnh đã được mời lên điều tra

Khoa Pug tuyên bố giải nghệ sau 5 năm làm Youtube, cư dân mạng có phản ứng bất ngờ

"Hành trình của mình kéo dài đến 5 năm trời, qua rất nhiều đất nước review cho các bạn xem, qua Mỹ học tiếng Anh, review nước Mỹ cũng được đã 49 bang rồi. Bây giờ mình sẽ thông báo 1 tin không biết vui hay buồn, Khoa Pug trong vòng 5 năm qua đã đồng hành với các bạn, cám ơn các bạn rất nhiều. Mỗi tối các bạn chờ Khoa Pug lên video review đi nước này nước nọ, chờ ăn món này món nọ. Lúc trước mình cũng hứa với các bạn là sẽ đi qua Châu Âu, rồi đi Iran nhưng hành trình này mình sẽ dừng lại tại đây."

Khoa Pug tuyên bố giải nghệ

Tài tử Song Joong Ki kể câu chuyện cảm động về người hâm mộ, tiết lộ mục tiêu sự nghiệp đầy ý nghĩa

Trong tập phát sóng ngày 29 tháng 04 của chương trình 'The First Scene of My Life' trên kênh YouTube High Story D&C, Song Joong Ki – nam diễn viên được khán giả Việt Nam nhớ đến thông qua những tựa phim ăn khách như Hậu Duệ Mặt Trời, Vincenzo, Chàng Trai Tốt Bụng, v.v… – đã có dịp chia sẻ một vài câu chuyện liên quan đến cuộc sống hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp đóng phim nhiều năm của bản thân.

Nam diễn viên Song Joong Ki

