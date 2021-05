Mới đây, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đến thăm hỏi và gửi tặng nghệ sĩ Mạc Can số tiền 10 triệu đồng, được trích từ quỹ “Chăm lo nghệ sĩ” do đích thân nữ diễn viên quản lý.

Nhìn nghệ sĩ Mạc Can già yếu, phải di chuyển bằng xe đẩy khiến ai cũng vô cùng xót xa. Ông cho biết bản thân đi đứng rất khó khăn, đụng đâu té đó. Khi Kim Chi nhắc đến người em gái thì nghệ sĩ không nhớ được em mình sinh thứ mấy trong gia đình. Dù bệnh tật nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn nói chuyện với Trịnh Kim Chi rất hài hước, còn trêu đùa khiến nữ diễn viên không thể nhịn được cười.

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe, nghệ sĩ Mạc Can chỉ nói không có răng. Trịnh Kim Chi ngỏ ý đưa ông đi làm răng thì ông chỉ trêu đùa rằng: “Làm gì nữa, đâu ve ai nữa đâu”. Vì rụng hết răng nên ông phải ăn cháo, đồ cứng thì phải xay nhuyễn ra rồi uống.

Trịnh Kim Chi ngồi tận tình hỏi thăm, trò chuyện vui cùng “chú” Mạc Can. Từ chuyện sức khỏe đến việc hai chú cháu từng đóng chung phim “Gạo Nếp Gạo Tẻ” phần 2 với nhau. Nghệ sĩ Mạc Can cảm thấy buồn khi sức khỏe quá yếu không thể đi ra ngoài đi dạo, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà “chờ mọc răng”. Mỗi khi có anh em đồng nghiệp đến thăm, nghệ sĩ Mạc Can đều rất vui vẻ, tiếp đón, nói chuyện niềm nở.

Tuy sức khỏe yếu nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn nhắn nhủ các anh chị em nghệ sĩ cố gắng vượt qua đại dịch COVID-19 . Ông còn mong các nghệ sĩ hãy gắng bám trụ với nghề dù dịch bệnh không có khán giả đến xem để đừng “lụt nghề, hết lòng với nghề”. Giống như nghệ sĩ Mạc Can, ốm đau nhưng khi ra trường quay vẫn diễn hết mình.

Bên cạnh đó, NSƯT Trịnh Kim Chi còn gửi đến nghệ Sĩ Thanh Xuân (Cải lương), NSƯT Xuân Quang (Hát Bội), NSƯT Linh Phước (Hát Bội), NS Tuấn Anh (Cải Lương), chị Cẩm Liên (HTV) mỗi người 10 triệu đồng để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.