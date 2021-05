Mặc kệ bà “đối thủ” không còn nhắc đến mình, Trang Trần vẫn liên tiếp có những động thái “chọc khoáy” khiến người hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng cảm thấy rất bức xúc. Thỉnh thoảng, cựu người mẫu lại đăng tải vài dòng trạng thái “đá đểu”, thậm chí còn gọi bà Phương Hằng là “cuồn cuộn”, đáp trả từng bình luận chỉ trích mình và khen ngợi bà Hằng.

Có rất nhiều người đã khuyên Trang Trần rằng không nên dính dáng vào chuyện này nữa, bởi vụ ồn ào “đám nghệ sĩ” giữa cô và bà Phương Hằng đã chấm dứt. Nhất là khi bà chủ Đại Nam không còn nhắc đến cái tên Trang Trần trên sóng livestream. Mẹ một con còn từng phải xin lỗi, “thành tâm sám hối” và cho biết sẽ ủng hộ vợ chồng ông Dũng “lò vôi” trong cuộc chiến với ông Võ Hoàng Yên.

“Em nhắc lại em không cà khịa công kích. Em chỉ mong chờ kết quả của cơ quan chức năng về ‘thần y’ thôi nha. Chỉ vì em không biết theo dõi chị em ở đâu là chính xác nên các anh chị chỉ giáo. Em mong chờ kết quả”, Trang Trần từng viết trên trang cá nhân có tên Kiến Lửa.

Chính vì “trở mặt như bánh tráng” nên người hâm mộ bà Phương Hằng càng muốn công kích Trang Trần. Họ cho rằng cô chỉ đang muốn kiếm chút fame để bán hàng online, tăng lượng tương tác trên fanpage.

Mới đây, Trang Trần tiếp tục đăng tải bài viết cho biết rất nhiều bài viết bị report nên bị facebook chặn đăng hay bình luận trong vòng 30 ngày. Một người bạn của Trang Trần cũng bị một loạt số điện thoại lạ “khủng bố” tin nhắn, người này viết:

“ĐĂNG LÊN CHO RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN.

Nửa đêm nhận được cuộc gọi từ số 6666 54

Alo, chị Hằng tìm mày kìa!

Đây là dấu hiệu của tội phạm hoạt động công nghệ cao chị nhé !!!

Đăng lên cho mọi người thấy rõ & cũng là bằng chứng để sử dụng khi cần.

Kế sách & chiến lược thì ai cũng có, nhưng c đừng dùng CNTT để "hù doạ " em, em cũng rành CNTT lắm chị ạ, chẳng qua là hack đầu số tổng đài thôi chứ chẳng truy cập được danh bạ gì của e đâu.

E k có yếu vía để CNTT nó hăm doạ.

Vâng, nick ấy còn sử dụng số 0000 đuôi nữa, cần tra thì e cũng tra được c nhé!

Nếu còn tiếp diễn thì mình sẽ làm cho ra ngô khoai chuyện tội phạm công nghệ cao này.

Ghi đây cho sáng mấy bạn an ninh mạng trong list LƯU Ý dùm anh nhé!”.

Hiện tại vụ ồn ào giữa Trang Trần và bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.