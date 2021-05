Với kinh nghiệm làm từ thiện của mình, ông Đoàn Ngọc Hải vừa bày tỏ quan điểm về vụ ồn ào 14 tỷ đồng quyên góp ủng hộ miền Trung của NSƯT Hoài Linh. Ông khẳng định nam danh hài đã sai và “cái sai ấy không ai có thể phủ nhận”. Dưới góc nhìn cá nhân, ông Hải tin Hoài Linh sẽ không “tham” những đồng tiền cứu trợ vì “người như anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy”.

Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho rằng nghệ sĩ gốc Quảng Ngãi đã sai sót rất lớn về việc giải ngân số tiền đứng ra quyên góp được. “Anh ấy đã sai sót rất lớn về phương pháp trong việc thực hiện giải ngân những đồng tiền "xương máu" để đến với đồng bào miền Trung. Tại sao một chuyện sơ đẳng như vậy mà anh ấy lại sai sót? Bởi vì anh ấy là một diễn viên hài. Anh em nghệ sĩ đa số thường luôn bay bổng và luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản”, ông Hải nhận định.

Cuối bài viết, ông Hải mong mọi người hãy rộng lượng tha lỗi và động viên để Hoài Linh sớm quay trở lại sân khấu. Ông viết: "Tôi mong anh Hoài Linh hãy đứng dậy như một người đàn ông dũng cảm và tử tế như trước kia anh đã từng làm và tiếp tục mang lại tiếng cười cho người dân".

Dù có ý tốt nhưng bài viết của ông Đoàn Ngọc Hải lại vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Một số người còn lợi dụng chuyện này để công kích chuyện làm từ thiện của ông Đoàn Ngọc Hải.

Họ cho rằng khi huyện huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và TP Châu Đốc (An Giang) chậm thông tin về quá trình xây nhà cho người nghèo thì ông Hải ngay lập tức muốn đòi lại số tiền đã hỗ trợ. Tương tự với trường hợp của NSƯT Hoài Linh, anh đã “ngâm” tiền từ thiện đến 6 tháng lúc người dân cần nhất thì anh lại lấy lý do “cấn” dịch.

Mới đây, một khán giả đã để lại bình luận gay gắt về việc làm từ thiện của ông Hải: “Thôi ông ơi, ai cũng biết ông hám nổi tiếng, thích sống ảo. Làm từ thiện từ tâm, đâu cần ai biết, ông chụp hình nhiều thế làm gì… Lỡ ngậm của Việt Hương 3,5 tỏi rồi...rẻ quá rẻ”. Bình luận của tài khoản này nhanh chóng nhận về những phẫn nộ từ cư dân mạng.

Ông Đoàn Ngọc Hải đã lên tiếng đáp trả lại: “Không ai có quyền đứng trên pháp luật, anh Hoài Linh cũng không ngoại lệ, trong khi chưa có phán quyết của cơ quan chức năng và cuối cùng là của tòa án thì mọi người không nên vùi dập họ, không nên suy đoán theo hướng có tội đẩy họ vào đường cùng, người quân tử chẳng ai như bạn”.

Sau một hồi tranh cãi thì dường như người này đã phải xóa bình luận. Hiện tại cư dân mạng vẫn đang tranh cãi về vụ việc ông Đoàn Ngọc Hải viết tâm thư cho Hoài Linh.