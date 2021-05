Vài ngày trở lại đây, cựu người mẫu Trang Trần liên tiếp có những hành động ám chỉ, thậm chí gay gắt khi nhắc đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, cô đã viết bài ‘thành tâm sám hối’ và tuyên bố sẽ ủng hộ vợ chồng ông Dũng ‘lò vôi’ trong cuộc chiến với ‘lương y dỏm’ Võ Hoàng Yên. Trên lý thuyết là vậy, thế nhưng ngoài thực tế, Trang Trần lại bất ngờ tiếp tục công khai chỉ trích bà Phương Hằng khiến nhiều người khó hiểu.

Cụ thể, trên trang YouTube có tên Trang Khàn, cựu người mẫu đăng tải một loạt video được cho là có nội dung liên quan đến bà Phương Hằng như: ‘Trang Trần mang rổ kim cương ra bán ở quán bún đậu dằn mặt’, ‘Trang Khàn bức xúc khi nghe phát biểu Hoa Hậu toàn mua giải’, ‘Trang Khàn bán túi lấy tiền đấu giá mua đất’...

Đặc biệt, trong video ‘Trang Trần có bằng chứng những ai lên tiếng về chị hột xoàn sẽ bị đe dọa và khủng bố’, cựu người mẫu tiết lộ ca sĩ Vũ Hà nhận 300 tin nhắn và hơn 20 cuộc điện thoại mỗi ngày kể từ lúc ‘cà khịa’ bà Phương Hằng.

Trang Trần nói: “Không những nó report em mà còn dọa đến thằng quản lý của em. Cho 200 cuộc điện thoại, gọi điện đe dọa quản lý. Ông Vũ Hà bị gọi điện hơn 200 cuộc. Ông Vũ Hà đêm qua nhận 300 tin nhắn chửi bới, khủng bố và gần 200 cuộc điện thoại. Bây giờ ông ấy để mặt trăng luôn rồi.

Ông Hà từ ngày bị comment là gì “chị Hằng em biết chị Hằng là một người rất tốt và hiền lành hay chia sẻ với cộng đồng, luôn vui vẻ hòa đồng nhưng mà em đang nói chị Hằng Hải Vương thôi nha!”. Từ đấy trở đi là sóng gió đã đến với cuộc đời ngoại tôi”.

Cựu người mẫu cũng cho biết số hotline của nhà cô cũng bị nhiều người gọi điện. Cô khẳng định không thể hiền được: “Tao hiền không được, không cho người ta nói các bác. Cứ định nói một mình không à. Trời ơi, người ta nói thì cho người report, khủng bố đủ kiểu, không nói thì lại bảo “tao chửi sao chúng mày không trả lời”. Xong cho người vào công kích tôi. Mày điên rồ, thần kinh”.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Trang Trần đăng tải bài viết cho biết rất nhiều bài viết bị report nên facebook đang chặn đăng bài và bình luận trong vòng 30 ngày. Một người bạn của Trang Trần cũng bị một loạt số điện thoại lạ “khủng bố” tin nhắn, người này viết:



“ĐĂNG LÊN CHO RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN.

Nửa đêm nhận được cuộc gọi từ số 6666 54

Alo, chị Hằng tìm mày kìa!

Đây là dấu hiệu của tội phạm hoạt động công nghệ cao chị nhé !!!

Đăng lên cho mọi người thấy rõ & cũng là bằng chứng để sử dụng khi cần.

Kế sách & chiến lược thì ai cũng có, nhưng c đừng dùng CNTT để "hù doạ " em, em cũng rành CNTT lắm chị ạ, chẳng qua là hack đầu số tổng đài thôi chứ chẳng truy cập được danh bạ gì của e đâu.

E k có yếu vía để CNTT nó hăm doạ.

Vâng, nick ấy còn sử dụng số 0000 đuôi nữa, cần tra thì e cũng tra được c nhé!

Nếu còn tiếp diễn thì mình sẽ làm cho ra ngô khoai chuyện tội phạm công nghệ cao này.

Ghi đây cho sáng mấy bạn an ninh mạng trong list LƯU Ý dùm anh nhé!”.