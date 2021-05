Câu chuyện của từ thiện của NSƯT Hoài Linh vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua. Việc “ngâm” số tiền 14 tỷ đồng ủng hộ miền Trung hơn 6 tháng khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc, thậm chí nghi ngờ nghệ sĩ này có ý định “ăn chặn”. Mặc dù đã lên tiếng giải thích, Hoài Linh vẫn bị chỉ trích dữ dội vì lý do “cấn” dịch và các giấy tờ liên quan có nhiều điểm khó hiểu.

Trao đổi trên báo Dân Việt, ông Lưu Bình Nhưỡng - nguyên Đại biểu Quốc hội đã lên tiếng chia sẻ đôi điều về vấn đề này. Ông cho biết sở dĩ gọi là “cứu trợ” vì tính cấp thiết của sự việc, người cần giúp đỡ đang trong tình thế “nước sôi lửa bỏng”. Việc người đứng ra quyên góp để quá lâu sẽ làm giảm đi giá trị, tình kịp thời.

“Đặt để trong câu chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh thì việc hỗ trợ đã kéo dài tới nửa năm, nghĩa là quá lâu so với khái niệm “kịp thời”. Thậm chí, có thể nói, bây giờ người dân đã khắc phục xong thiệt hại và đã dần ổn định cuộc sống. Vậy thì việc giúp đỡ lúc này có còn giá trị như trước?

Tôi cho rằng, số tiền quyên góp có thể vẫn còn nguyên nhưng giá trị thực tế của đồng tiền khi mang đến trao cho người dân ở thời điểm này đã bị giảm đi rất nhiều. Người xưa có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” là để nói đến sự quan trọng của món quà khi được trao đúng thời điểm cần thiết nhất”, nguyên Đại biểu Quốc hội nói.

Chia sẻ thêm về câu chuyện làm từ thiện, ông Lưu Bình Nhưỡng nhận định, việc này xuất phát từ tâm hồn vô tư, trong sáng nên phải làm hết mình, hết trách nhiệm. Để minh chứng cho lời nói của mình, ông Bình Nhưỡng đã gọi tên hai “tấm gương” làm thiện nguyện nổi tiếng trong xã hội là ông Đoàn Ngọc Hải và ca sĩ Thủy Tiên.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ: “Ông Đoàn Ngọc Hải tự lái xe đi khắp nơi để giao nhà, giao tiền và chăm từng lon sữa cho trẻ em. Ca sĩ Thuỷ Tiên cũng đi đi lại lại liên tục để hoàn thành hàng chục căn nhà giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những người này cũng gặp phải nhiều vấn đề khó khăn chứ! Nhưng cái quan trọng là họ đã xác định rõ tinh thần và trách nhiệm của mình nên đã tìm mọi cách để khắc phục khó khăn, thực hiện bằng được kế hoạch của mình”.

Về chuyện danh hài Hoài Linh chậm trễ trong việc giải ngân tiền từ thiện do các mạnh thường quân đóng góp, ông Lưu Bình Nhưỡng nói: “Tôi cho rằng, trong sự việc này, nghệ sĩ Hoài Linh không thể lấy lý do dịch bệnh hoặc bất kỳ lý do nào để trì hoãn việc hỗ trợ kịp thời cho người dân. Và cũng không thể biện minh cho sự chậm trễ của mình bằng những lý do đó”.

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Lưu Bình Nhưỡng khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy Hoài Linh có dấu hiệu biển thủ hay “ngâm” ngân hàng để nhận tiền lãi. Chính lời giải thích thiếu rõ ràng, bất hợp lý khiến dư luận bán tín bán nghi nam danh hài. Điều NSƯT Hoài Linh nên làm lúc này là phải minh bạch, nói rõ lý do, mục đích và cách thức để giải ngân số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng gửi lời khuyên tới các nghệ sĩ trước khi làm từ thiện hãy xác định rõ mục đích, tinh thần và trách nhiệm cao cả với cộng đồng. Trường hợp bất đắc dĩ chưa thể thực hiện thì phải nhanh chóng thông báo để công chúng được biết. Việc dư luận thắc mắc với NSƯT Hoài Linh là hợp lý và cần có một lời phân trần cặn kẽ.