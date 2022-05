Hòa Minzy hóa tiểu thư đài các trong bộ ảnh đậm chất cổ điển mừng tuổi mới hậu chia tay bạn trai

31/5 là ngày vô cùng đặc biệt với Hòa Minzy và cộng đồng người hâm mộ của cô nàng, bởi hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 27 của giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp". Nhân dịp này, ekip của nữ ca sĩ khiến cả mạng xã hội bùng nổ với bộ ảnh lột tả vẻ đẹp, nhan sắc và thần thái của Hòa Minzy. Đây là bộ ảnh giúp cô nàng "bùng nổ visual", khoe trọn cá tính của bà mẹ một con.

Hòa Minzy xinh đẹp trong bộ ảnh chào đón tuổi mới

Trái ngược với tính cách có phần nhí nhảnh, Hòa Minzy lựa chọn concept cổ điển, ăn diện trang phục váy trắng kín đáo cùng khung cảnh và màu ảnh như những quý bà sang chảnh ở châu Âu, có cuộc sống giàu sang ở thế kỷ 19. Đáng chú ý nhất có lẽ là bức ảnh chụp cùng bé Bo - con trai cưng của nữ ca sĩ. Cậu bé làm kiểu tay bắn tim khiến nhiều cư dân mạng phải trụy tim vì quá đáng yêu.

Cô nàng chọn phong cách cổ điển

Trước đó, Hòa Minzy cũng đã chia sẻ đoạn clip con trai chúc mừng sinh nhật mẹ. Nhóc tỳ nổi tiếng hiểu chuyện, lém lỉnh, luôn điềm tĩnh và dành cho mẹ Hòa những câu nói đầy tình cảm mà không phải người lớn nào cũng nói được. "Bo chúc mừng sinh nhật mẹ yêu - Sao Bo lại yêu mẹ? - Vì mẹ chăm sóc Bo thúi", màn đối đáp đầy tình cảm của hai mẹ con.

Clip con trai Hòa Minzy chúc mừng sinh nhật mẹ

Ngoài tình cảm từ phía gia đình, nữ ca sĩ rất hạnh phúc khi nhận được nhiều món quà ý nghĩa từ bạn bè và cộng đồng người hâm mộ. Dưới bài viết của Hòa Minzy, diễn viên Duy Khánh viết: "Thương quá. Chúc em yêu sinh nhật thiệt vui và hạnh phúc. Lúc nào cũng tươi cười em nha. Thương em. HAPPY BIRTHDAY CỤC CƯNG". TikToker Phạm Đức Anh bày tỏ: "Tuổi mới nhiều fans, nhiều nhà hơn nữa nữa nha!"...

Ở tuổi 27, Hòa Minzy đang sở hữu cuộc sống nhiều người đáng ngưỡng mộ. Cô nàng có sự nghiệp thành công, có bản hit, nhà to, xe sang, có con trai ngoan hiền, nghe lời nhưng đường tình duyên lại khá lận đận. Nữ ca sĩ vừa tuyên bố chia tay bạn trai đại gia vào tháng 2/2022 khiến nhiều người nuối tiếc.