Hyoyeon (SNSD) tiết lộ quá trình giảm gần 10 cân, từng giữ bí mật về màn comeback của SNSD

Trong chương trình SBS Power FM phát sóng hôm nay (17/5), Hyoyeon (SNSD) đã xuất hiện với tư cách khách mời và chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống gần đây của cô nàng.

Ngay sau khi comeback với mini album đầu tay 'DEEP', main dancer nhà SNSD tự hào về thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, hồi tưởng lại rằng trước đó cô đã từng rơi vào tình trạng ăn khuya và ghi nhận mức cân nặng cao nhất. Khi bắt đầu hoạt động quảng bá cho GOT The Beat, nữ rapper chia sẻ: "Em đã nghĩ sẽ không thể mãi duy trì tình trạng này, do đó đã cố gắng giảm khoảng 8-9kg".

Hyoyeon quảng bá cùng các thành viên nhóm nhạc khác thuộc SM

Cũng trong sáng nay, SNSD được cho là sẽ comeback với đội hình đầy đủ nhân kỷ niệm 15 năm ra mắt vào tháng 8. Trước thềm comeback sau 5 năm, Hyoyeon đã thể hiện sự kỳ vọng của mình và tiết lộ thậm chí không thể nói với gia đình về việc trở lại: "Em đã rất ngứa miệng. Nhà em cũng đã chờ lâu rồi nên chắc bố mẹ sẽ thông báo cho cả làng cả xóm mất".

Lần comeback lần này của SNSD được coi là album nhằm cảm ơn người hâm mộ đã luôn dành tình cảm và sự ủng hộ cho nhóm suốt thời gian qua. Ngoài ra, còn có kế hoạch xuất hiện trên show truyền hình và show thực tế để giao lưu với khán giả nhân dịp kỷ niệm 15 năm debut.

Đây được xem là tin vui với những người hâm mộ của SNSD khi suốt 5 năm qua nhóm nhạc nữ chủ chốt một thời của SM không có chút rục rịch trở lại. Hầu hết các thành viên dù còn ở lại SM đều hoạt động cá nhân, chỉ cùng nhau xuất hiện khi chụp ảnh lịch của nhóm.

Hiện màn trở lại của SNSD vẫn chưa có bất cứ thông tin nào khác khiến người hâm mộ vô cùng trông chờ.