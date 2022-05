Tại buổi họp báo giới thiệu album mới, JB, nhóm trưởng GOT7 chia sẻ: “Chỉ vì luật bản quyền đã thay đổi không có nghĩa là chúng tôi nhận lại nó một cách tự nhiên. Thực ra CEO Jung Wook đã vui vẻ đồng ý đề nghị này. Khi tôi nói chuyện với luật sư, tôi mới biết là hiếm có trường hợp nhượng quyền thương hiệu tốt đẹp như vậy. Một lần nữa, tôi cảm ơn CEO Jung Wook và Park Jin Young hyung (tức Chủ tịch J.Y Park)”.

“Chúng tôi cần tài liệu trong quá trình chuyển giao, đáng ra chúng tôi có thể để luật sư lo, nhưng vì không yên tâm nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình tự làm. Từng thành viên đã liên lạc với nhau nhận được các tài liệu, con dấu và chữ ký cần thiết, và cuối cùng cũng tiến hành xong xuôi thủ tục chuyển nhượng quyền thương hiệu”; “Ngoài ra, tôi nghĩ giải quyết vấn đề bản quyền thương hiệu thật không phải là việc dễ dàng gì. Có những lúc tôi đã muốn buông xuôi. Tôi thực sự cảm thấy rằng mình nên khiêm tốn và biết ơn công ty (cũ)", nam idol chia sẻ.

GOT7 comeback sau khoảng thời gian hoạt động riêng lẻ hậu rời công ty cũ

GOT7 đã nhận được toàn bộ quyền sở hữu thương hiệu tên nhóm, cũng như nhóm nhỏ JUS2, JJ Project và cả nghệ danh của trưởng nhóm JB từ JYP. Đây được xem là tin vui đối với người hâm mộ GOT7 bởi điều này đồng nghĩa với việc các thành viên hoàn toàn có quyền sử dụng các bài hát của nhóm, không lo ngại về vấn đề bản quyền. Trước đó, T-ara đã xảy ra kiện tụng với công ty chủ quản MBK để lấy lại quyền sở hữu tên nhóm, kết quả các cô gái cũng may mắn được phía cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Được biết, vào tháng 1/2021, truyền thông Hàn Quốc đưa tin 7 thành viên GOT7 quyết định không tái ký hợp đồng với JYP Entertainment. Dù không còn chung một công ty nhưng các thành viên cho biết nhóm không hề tan rã mà vẫn sẽ tái hợp như một món quà gửi đến người hâm mộ.

GOT7 chính thức ra mắt vào năm 2014, là "gà" của 1 trong 3 "ông trùm giải trí KPOP" JYP, nhóm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong suốt 7 năm hoạt động, nhóm trình làng nhiều ca khúc nổi bật như Just Right, If you do, Hard carry, You calling my name, Never ever, Look… Có thời điểm GOT7 được kỳ vọng sẽ trở nên nổi tiếng, sánh vai với nhiều boy group như EXO, Big Bang, BTS... Dù có tiềm năng nhưng cách quản lý của JYP khiến tên tuổi của nhóm ngày càng đi xuống, không bật lên hoàn toàn khiến người hâm mộ nhóm vô cùng bức xúc.