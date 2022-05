Ca sĩ Thủy Bi, người mẹ đang gây bão MXH bởi sự cứng rắn, quyết đoán, quyết tâm bảo vệ con gái khi bị bạo lực học đường tại một trường quốc tế TP.HCM trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp các hội nhóm lớn nhỏ.

Cụ thể, tối ngày 27/5, trên mạng xã hội TikTok rầm rộ chia sẻ đoạn clip một bé gái mặc áo trường quốc tế có thái độ hùng hổ tiến đến các bạn học khác rồi tác động vật lý trước cổng trường. Ngay sau đó, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thủy Bi được cho là mẹ của một trong số các nạn nhân đã livestream toàn bộ cảnh đến trường làm việc với nhà trường.

Thủy Bi tại buổi làm việc với nhà trường sau khi con gái bị đánh

Đáng chú ý, sau buổi làm việc, Thủy Bi tiếp tục phát sóng trực tiếp kể về vụ việc con gái bị bạn cùng trường đánh. Đặc biệt, thái độ của nữ sinh được cho là đứng đầu việc bạo lực học đường khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Nữ ca sĩ bức xúc nói: "Lúc Bi đi vào, Bi có thấy con bé đấy. Bi rất bình thường hỏi là 'Con ơi con! Tại sao con lại đánh bạn?' - 'Cô là ai?'. Bi nói: 'Cô là mẹ bạn bị con đánh' thì nó bảo 'chả có gì phải nói cả'. Xong nó còn định bật máy ghi âm định quay thì Bi nói: 'Con cứ quay thoải mái, cô chỉ muốn hỏi con thôi' thì bắt đầu vừa như thế là một ông thầy ập vào: 'Tôi yêu cầu chị đi ra ngoài' như kiểu mình sắp đánh con bé đó đến nơi".

Clip Thủy Bi kể lại thái độ xấc xược của nữ sinh trường quốc tế TPHCM

Thủy Bi cũng cho biết rất bức xúc khi nhìn thấy "bố con nhà đấy được mời vào uống nước rất đàng hoàng còn tôi như bọn dồ dại đứng ở ngoài". Ngoài ra, nữ ca sĩ nghi ngờ bé gái bạo hành con mình được bao che. Cô kể lại rằng: "Khi mà đang vào giải quyết, mình có ý kiến muốn là ngồi xuống hai bên bị đánh và đánh, trước sự chứng kiến của nhà trường để giải quyết trường hợp này. Nhà trường không đồng ý, đòi báo công an".

Về nguyên nhân vụ việc, chia sẻ trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Bi cho hay mọi chuyện dường như bắt nguồn từ buổi du lịch Hồ Tràm do nhà trường tổ chức. Lúc đó, con gái nữ ca sĩ có giữ ghế cho bạn, nữ sinh (gọi tắt A - người được cho có hành vi bạo lực học đường) đã "hất hàm hỏi ghế này có ai ngồi chưa?" thì "con tôi bảo dạ chị ơi có bạn em ngồi rồi".

Bé gái bị đánh trầy xước người và phải nhập viện

"Ai dè hôm nay con tôi đã bị cháu A(áo xanh) đấm vào ngực và đánh,cào xước xát người ngay tại khuôn viên trường học(Như trong clip)….Phần này nhà trường chối bỏ trách nhiệm,nói đánh nhau ngoài cổng trường. Sau đó,phía bên A đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng về mặt nhân lực và vật lực để chờ con tôi ra sẽ g**t như lời các cháu tường thuật lại. Khi các cháu cùng trường ra can ngăn, thì lập tức các cháu bị đánh luôn còn bập dập hơn cả con tôi...", Thủy Bi phẫn nộ viết. Đồng thời, cô cũng kêu gọi cần chấm dứt tình trạng bạo lực học đường.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Phía gia đình bé gái được cho là bạo hạnh bạn cùng trường chưa đưa ra bất cứ thông tin nào trước ý kiến từ nữ ca sĩ Thủy Bi.