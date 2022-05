SNSD chính thức comeback sau 5 năm 'ngủ đông', fan hào hứng chờ đợi sự trở lại của 'nữ hoàng' KPOP

Nói không ngoa khi Black Pink và TWICE hiện đang là hai nhóm nhạc nữ thống trị nền âm nhạc KPOP. Tuy nhiên, trước khi "ngôi vương" về tay những cô gái YG và JYP, SNSD (Girls' Generation) được coi là nhóm nhạc tiên phong, vang danh khắp Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

SNSD ra mắt khán giả vào năm 2009, khởi đầu với 9 thành viên. Nhóm nổi tiếng với ca khúc "Into The New World". Đây được xem "thánh ca" của KPOP được rất nhiều hậu bối cover và tập luyện khi còn là thực tập sinh. Sau gần 10 năm hoạt động chung, năm 2017, ba thành viên Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời công ty (trước đó Jessica rời nhóm vào năm 2014).

Netizen bùng nổ trước thông tin SNSD sắp comeback kỷ niệm 15 năm debut

Dù các thành viên không còn chung nhóm nhưng phía SM Entertainment tuyên bố Girls' Generation không tan rã và vẫn tiếp tục hoạt động đội hình đầy đủ. Năm thành viên còn lại hoạt động với tên gọi Girls' Generation-Oh!GG, ra mắt vào tháng 9/2018.

Nhóm không tan rã nhưng cũng đã 6 năm không comeback khiến người hâm mộ vô cùng buồn bã. Tuy nhiên, mới đây, SM Entertainment thông báo SNSD sẽ phát hành album mới sau 5 năm kể từ “Holiday Night”. Đây sẽ là một album ý nghĩa với fan hâm mộ khi có tất cả 8 thành viên tham gia. Các thành viên SNSD cũng sẽ góp mặt trên các chương trình phát sóng và show tạp kỹ để quảng bá album.

SNSD luôn đạt thứ hạng cao trên BXH thương hiệu dù không có hoạt động nổi bật suốt thời gian dài

Nhiều cư dân mạng vẫn không tin rằng phía SM sẽ cho SNSD chính thức comeback với đội hình đủ 8 thành viên. Đây được xem là món quà các cô gái gửi đến người hâm mộ sau khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi. Một vài bình luận liên quan từ phía netizen:

- Phải vỗ tay cho cái cú bắt tay này. Chắc là phải xóa tan hết tất cả những nghi ngờ trước đây. SNSD và tin comeback không hề hiềm khích như đã nói, xóa tan mọi mâu thuẫn với số tin comeback ngập tràn hôm nay. Truyền thông hôm nay là của mấy chị!

- Huyền thoại trở lại. Comeback thành công nhé mấy chị!

- Mừng đấy nhưng cứ phải có teaser thì mới tin được cơ.

- OMG đầu tuần hoan hỉ quá, đóng tiền mạng là để đọc những tin như này chứ.

- Dạ hôm bữa em có nói giỡn là coi chừng SNSD nghỉ bán lịch comeback trước BLACK PINK. Ai ngờ thiệt. Mừng mấy chị.

- Không những ra album mà còn có quảng bá và đi show truyền hình đấy ạ.

- Trong lúc chờ đến tháng 8 cả nhà vào cày view cho chị DJ miền tây đi ạ. Hôm qua ả comeback mà nay bị giựt hết spotlight.

- Lên show ngoài bài mới, không biết có diễn lại mấy hit cũ không. Nếu có thì mong mấy mẻ nhớ vũ đạo.

- Huyền thoại sắp comeback. Mừng gớt nước mắt luôn á!

- Mặc dù 3 thành viên kia rời công ty rồi, nhưng mỗi lần mấy chị comeback là SM vẫn có trách nhiệm cho việc quảng bá của mấy chị.

Hiện người hâm mộ đang rất trông chờ vào màn comeback của 8 cô gái SNSD.