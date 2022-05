Thiên An mặc váy cưới xinh như công chúa, ẩn ý chuyện kết hôn, dân mạng vội réo tên Jack

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, hot girl Thiên An đã bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc váy cưới cô dâu, kèm theo đó là dòng trạng thái thả thính cực ngọt ngào. Cô viết: "Anh ơi lẹ lẹ chứ con em nó phá phá".

Hình ảnh Thiên An mặc váy cưới khiến nhiều người thắc mắc liệu có phải cô nàng đã kiếm "nửa kia" sau loạt ồn ào đời tư với nam ca sĩ Jack? Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng có thể người đẹp sinh năm 1998 đang làm mẫu ảnh cho một thương hiệu thời trang.

Đặc biệt, nhan sắc ngày càng lên hương của Thiên An nhận về cơn mưa lời khen từ phía cư dân mạng. Có thể thấy hậu sinh con, Thiên An đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn chỉn, gương mặt thon gọn với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi không khác gì một cô búp bê xinh xắn.

Nhan sắc ngọt ngào của Thiên An

Dưới phần bình luận nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi Thiên An phải trải qua nhiều vất vả trong chuyện tình cảm. Đồng thời chỉ trích Jack khi đã đánh mất cả "vợ xinh lẫn con ngoan". Một vài bình luận liên quan:

- Nhan sắc xinh đẹp thế này mà Jack lại bỏ rơi

- Đúng là gái một con trông mòn con mắt!

- Jack nhìn thấy có tiếc không?

- Vợ đẹp con xinh thế này mà không chịu, còn lăng nhăng đủ thứ mới chịu.

- Thấy Thiên An ngày càng được yêu quý, chứ Jack thì anti-fan cả rổ.

- Xinh đẹp tuyệt vời chị ơi! Nhìn không khác gì công chúa luôn. Ai nói là mẹ một con cơ chứ!

Jack và Thiên An từng có khoảng thời gian hẹn hò

Trước đó, người hâm mộ hoang mang trước thông tin Thiên An bí mật hạ sinh con gái và cha đứa trẻ chính là Jack. Được biết, cả hai nảy sinh tình cảm khi đóng chung một số MV: Sóng gió, Bạc phận... Cặp đôi bí mật qua lại với nhau suốt nhiều năm. Mối quan hệ chỉ được công khai vào tháng 8/2021, sau nhiều tháng "đường ai nấy đi" vì bất đồng quan điểm sống.

Sau khi bị "khui" chuyện có con riêng với Jack, cả Thiên An và giọng ca "Sóng gió" đã lên tiếng thừa nhận, đồng thời khẳng định chia tay nhưng sẽ cùng chung tay chăm sóc, nuôi dạy con cái. Hậu ồn ào, Thiên An và bé Sol bị một bộ phận fan quá khích của Jack liên tiếp làm phiền, công kích với những lời lẽ nặng nề.

Thiên An một mình chăm con gái

Bỏ mặc ngoài tai, Thiên An vẫn một mình nuôi dạy con gái bằng tất cả tình thương. Cô nàng phải gồng mình làm đủ việc để có thể trang trải chi phí sinh hoạt, mong muốn cho con gái một cuộc sống đủ đầy, muốn gì mua nấy, không phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Đáng nói, cô tuyệt nhiên không nhắc đến Jack, cha đứa trẻ để tránh gây những tranh cãi không đáng có. Hành động của Thiên An nhận được rất nhiều sự ủng hộ, động viên từ phía hội chị em, các bà mẹ bỉm sữa khác.