Cún cưng đối với rất nhiều người không chỉ là vật nuôi, mà còn được coi như một thành viên trong gia đình khi được hưởng rất nhiều đặc quyền như đi chơi xa, đi ăn uống, đi spa, môi trường sống chanh xả...tùy vào đời sống và kinh tế của sen mà thú cưng sẽ được hưởng những chế độ đãi ngộ phù hợp.

"Con nhà nghèo - Con nhà giàu" (Ảnh minh họa)

Mới đây, một cô gái dắt theo cún cưng của mình vào hàng ăn và ẵm ngửa trên tay, nhưng không chỉ dừng ở đó, cô gái này còn sử dụng bát của quán để cho chú chó liếm láp ăn uống. Một vài vị khách trong quán thấy khá bất bình trước sự việc này nên đã ghi hình lại, cảm thấy vô cùng mất vệ sinh và dự định sẽ ngừng tới quán này vì rất sợ nếu những lần sau mình sẽ là người ăn phải chiếc bát ấy.

Từ đây tranh cãi giữa cộng đồng mạng cũng xảy ra và chia làm 2 phe, 1 bên thì thấy việc này hết sức bình thường, dùng nước rửa bát tráng sạch sẽ là hết chả có gì to tát. Còn 1 bên thì cho rằng hành động này hoàn toàn không bình thường và rất gây ám ảnh, yêu cún thì yêu thật nhưng đồ để sử dụng ăn uống nhất định phải dùng riêng kể cả sau khi ăn xong tráng rửa sạch sẽ.

Cô gái thản nhiên để thú cưng ăn vào bát của quán

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

- Mấy người bảo bình thường ấy, về mà lấy bát ăn của chó hằng ngày mà ăn cơm xem có nuốt trôi không?

- Không biết đúng sai nhưng mình vào quán thì biết cái bát mình đang ăn là cái vừa cho con chó ăn (mặc dù đã rửa sạch) cũng không mấy hài lòng. Các bạn nói là không bình đẳng, yêu thương động vật thì thử nghỉ ai bưng bát gì ngon ngon đến cho cha mẹ mình dùng mà mình biết trước đó đã cho động vật dùng qua thì như thế nào ạ? Yêu thương động vật phải phù hợp với lẽ của văn hóa tại đó.

- Đã từng nuôi cún và đã rất nhiều lần cho cún đi ăn cùng nhưng không bao giờ được phép làm như bạn kia, mình luôn cầm 1 cái tô nhỏ của riêng con cún nhà mình đi để nếu có cho nó ăn uống sẽ bỏ vô đó nhé. Cái này là ý thức chung tự bản thân mỗi ng đều phải biết và đặc biệt là những bạn mang vật nuôi đi ăn cùng đều phải biết nhé!

- Với một người nuôi chó hay dắt nó đi chơi như mình thì biết là đi lâu nó đói khát nước đồ mình luôn đem sẵn chén nhỏ với bình nước cho nó ăn uống mọi nơi mà không mất vệ sinh. Thề là dù có yêu cho cỡ nào thì khi nghĩ chén với cốc nước mình ăn uống từng có con chó/mèo ăn qua cũng cảm thấy rất kinh rồi biết bao vi khuẩn, sán chó, bệnh các thứ ấy chứ.

- Thực ra thì mình cũng yêu động vật lắm, nhưng mà đây không phải đồ riêng của nhà nên đừng nên làm như thế vì còn những người khác. Ở nhà của mình thì muốn làm gì cũng được, bạn có chó của bạn ăn xong rồi bạn ăn lại cũng không ai nói nhưng ở đây thì không được.

- Biết là rửa lạ sạch, nhưng chủ quán đúng còn gì, các bạn thử là một vị khách khác ở trong quán, đang ngồi làm bát phở mà nhìn sang bàn bên thấy chó ăn trong bát y như mấy ông xem còn ngon miệng được không, không phải tôi ghét chó mèo đâu nhưng đó là thực tế thôi.

- Nuôi chó thế này thì hỏng rồi. Muốn cho em nó ăn quán thì bỏ vào cốp xe cái bát của nó ở nhà ý. Tới quá cứ kêu 1 tô ra trút vào ý cho em đó ăn là đẹp rồi.

- dù t cũng là một người thương động vật nhưng hỡi đám chó quyền. con người không cùng loại nên không có nhu cầu ăn chung đồ ăn với chó và cũng đừng ai bắt những người không có nhu cầu ăn lại đồ đựng thức ăn cho chó của chúng m.

- T nuôi chó và rất cưng chiều nó nhưng mà đi ăn ở đâu thì vẫn lấy giấy hoặc cho đồ ăn ra tay mình cho nó ăn. Cưng mấy thì cưng, chó vẫn là chó.

Hiện tại sự việc vẫn đang gây thu hút sự quan tâm của dư luận. Bạn nghĩ sao về trường hợp cô gái cho thú cưng ăn vào bát của quán?