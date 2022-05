TWICE chứng tỏ sức hút không thua kém BLACK PINK khi tẩu tán hơn 150.000 vé cho World Tour tại Mỹ

Mới đây, nhóm nhạc nữ nhà JYP vừa kết thúc 2 buổi encore thuộc khuôn khổ "TWICE 4th World Tour ‘III" được tổ chức tại sân vận động Banc of California Stadium, Los Angeles từ 14 đến 15/5.

Buổi biểu diễn nhằm đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ dành cho chuyến lưu diễn Châu Mỹ, bắt đầu tại Los Angeles vào ngày 15/2, đi đến Oakland, Fort Worth, Atlanta và New York, tổng cộng 5 thành phố.

TWICE tổ chức World Tour tại Mỹ thành công ngoài mong đợi

Dự kiến ban đầu TWICE chỉ tổ chức một buổi encore duy nhất vào ngày 14/5, nhưng vé xem trực tiếp đã bốc hơi nhanh chóng nên suất diễn vào ngày 15 đã được gấp rút bổ sung.

Phía JYP cho biết "gà cưng" đã bán hết sạch ghế cho 9 buổi biểu diễn tại 5 thành phố của Mỹ. Đáng nói concert này đã quy tụ khoảng 150.000 khán giả chỉ riêng tại xứ sở cờ hoa. Đặc biệt, TWICE đã để lại dấu ấn với tư cách là nhóm nhạc nữ KPOP đầu tiên được tổ chức concert riêng tại một sân vận động ở Bắc Mỹ.

Trước thành tích TWICE đạt được, người hâm mộ 9 cô nàng không khỏi tự hào và dành nhiều lời khen có cánh cho nhóm nhạc nữ. Một vài bình luận bày tỏ từ phía cư dân mạng:

- 7 đêm arena, 3 đêm Tokyo Dome cháy sạch vé, thêm 2 show encore stadium nữa nhưng cũng cháy vé. Trước đó chính TWICE cũng sợ không bán được vé ở stadium nhưng cuối cùng lại SOLD OUT trong 20p, JYPe phải mở thêm 1 đêm nữa. Once Mỹ quá cháy, quá giỏi, chờ JYP thông báo mở thêm show ở Châu Âu và Châu á thôi!

- Theo tôi thấy chạy concert thế giới nó còn đã hơn mấy số liệu album á. Vậy mà nhiều anti kêu flop mà idols nó còn chưa biết mùa chạy tour đòi đá TWICE ra top 2 nhóm nhạc nữ.

- Chín ả mận quá trời quá đất. Con quỷ JYP sau đợt này cho cái concept sexy đi chứ Sana này ko chỉ để ở Mỹ được!

- Chạy đường dài kiểu gì vậy trời. Chạy đường dài là phải mấy năm đầu sự nghiệp nhàng nhàng thôi, đến năm thứ 8, 9 hẵng bán được nhiều album, bài hát loanh quanh no2, 3 melon, an phận ở Hàn Quốc mới là đường dài chứ.

- Một phần do KPOP giờ phát triển toàn cầu nên danh tiếng của nhóm tăng theo ở Mỹ là chuyện không quá lạ lẫm nhưng kiểu nhìn lại 3 năm qua vẫn cứ muốn xúc động lắm mọi người. Năm 2019 tổ chức concert ở Mỹ lần đầu; 2020 chập chững lần đầu lọt vào BB200 và sau đợt I Can't Stop Me thì danh tiếng bắt đầu tăng trưởng rõ làm đà cho 2021-2022 phát triển ngoài mong đợi. Đổi lại là 3 năm qua biết bao thăng trầm xảy ra với các gái đến nỗi nonfan nhìn vào còn thấy xót, tháng 10 năm nay fan luôn hi vọng nhưng tất nhiên cũng không chắc sẽ được nhìn thấy một đội hình 9 cô gái đầy đủ nữa nên mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn nonfan mỗi đợt comeback nhé!

- Thật ra thì JYP lẫn TWICE đều đang rất nghiêm túc muốn Mỹ tiến lâu dài và thành công đấy nên World Tour lần này chủ yếu là ở Mỹ. 150k vé thì đã dễ dàng bán sạch 3 buổi ở Nhật thôi. Nói chứ TWICE thừa sức mở 10 đêm ở Nissan.

Chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh TWICE tại buổi biểu diễn ở Los Angeles vừa qua: