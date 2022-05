Black Pink đã tạm ngừng hoạt động nhóm trong gần hai năm kể từ 'THE ALBUM' - full album đầu tiên vào tháng 10 năm 2020. Dù hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tập trung vào các dự án solo nhưng số lần comeback nhóm tương đối ít so với lần ra mắt cách đây 6 năm. Các thành viên đã xuất hiện trên các chương trình phát sóng trong và ngoài nước vào năm nay và liên tục xác nhận: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho sự trở lại sớm nhất" và "Tất cả chúng tôi đang chuẩn bị cho sự trở lại cùng nhau", sự chờ đợi của người hâm mộ từ đây cũng ngày càng lớn hơn.

Người hâm mộ mòn mỏi chờ đợi màn comeback của Black Pink

Màn comeback của họ được ước tính là vào quý 3 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục các hoạt động của mình với world tour trong quý 4. Xét về thời gian pre-order là trước 5 tuần phát hành album, thì sự trở lại ​​sớm nhất có thể rơi vào tháng 7. Lee Hye In, nhà nghiên cứu tại Yuanta Securities, cho biết “Black Pink dự kiến ​​sẽ trở lại vào quý 3 và bắt đầu world tour vào quý 4”.

Phía YG vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin gì liên quan đến màn comeback của 4 cô nàng

Ngành công nghiệp đầu tư đang kỳ vọng các nghệ sĩ lớn sẽ xuất hiện trong nửa cuối năm, do thành tích của YG trong quý đầu tiên khá ảm đạm. Doanh thu của YG trong quý 1 là 75,5 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 6,1 tỷ won, lần lượt giảm 22,4% và 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số nội dung kỹ thuật số sụt giảm đáng kể do vắng bóng các hoạt động của nghệ sĩ lớn.

Liệu Black Pink có thể comeback trong năm nay sau gần 2 năm vắng bóng

Lee Nam Soo, một nhà nghiên cứu tại Kiwoom Securities, dự đoán rằng Black Pink - người được coi là nhân vật lớn trong năm nay, sẽ đóng góp trực tiếp vào doanh thu từ concert cho đến những màn trình diễn đặc sắc, cũng là sự trở lại với tư cách một nhóm đầy đủ sau hai năm. Lee Hyun Ji, một nhà nghiên cứu tại Eugene Investment & Securities, dự đoán: "Lợi nhuận dự kiến ​​sẽ dao động do sự trở lại của các nghệ sĩ lớn như Black Pink vào nửa sau của quý 3 và chúng tôi kỳ vọng mức doanh thu sẽ cải thiện đáng kể từ đây".

Hiện người hâm mộ đang kỳ vọng phía YG sẽ nhanh chóng xác nhận mốc thời gian Black Pink comeback. Bởi việc vắng bóng quá lâu trên sàn đấu KPOP cũng là nguyên nhân khiến nhóm bị giảm độ hot.