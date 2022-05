Tin nóng trưa 19/5: 'Kình địch' bà Phương Hằng nhận tin vui; NSND Lan Hương sẽ từ bỏ vai ác?

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận ‘dao kéo vòng 1’, không quên tiết lộ thêm lời khuyên ‘khó tin’ của bác sĩ

Cách đây không lâu, trang fanpage của Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đăng tải những bức hình chụp chung với Đàm Vĩnh Hưng và nhận về hàng loạt bình luận trái chiều. Theo đó, với tạo hình ấn tượng cùng bộ trang phục “trắng cả cây” thậm chí còn “hở bạo” vòng 1 đầy quyến rũ, Đàm Vĩnh Hưng bị nhiều cư dân mạng mỉa mai là “lệch lạc giới tính” và không ngừng để lại những bình luận kém duyên.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận dao kéo

Vừa khóc lóc thảm thiết, Trịnh Kim Chi bất ngờ nhận tin cực vui khiến fan bà Phương Hằng 'khóc thét'

Mới đây, Trịnh Kim Chi còn nhận được tin vui lớn sau nhiều năm cống kiến cho nghệ sĩ. Theo đó, cô chính thức được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022.

Trịnh Kim Chi nhận bằng khen

'Hành' con dâu trên màn ảnh, cháu gái khuyên NS Lan Hương Bông: 'Từ lần sau bà đóng vai hiền thôi'

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Hương Bông trải lòng: “Đăng tấm hình cho lên tinh thần nào, chứ cứ tối đến VTV3 chiếu phim Thương ngày nắng về xong là hôm sau ko muốn ra đường nữa! Lúc cả nhà xem phim thì bà nội còn bận rửa bát và dọn dẹp trong bếp. Chép cứ chạy ra chạy vào bên bà và cuối cùng thủ thỉ: từ lần sau bà đóng vai hiền thôi nhé, đừng đóng thế này nữa bà ạ! Bà nội đành trả lời: được rồi bà sẽ ko đóng vai này nữa! Ông nội thì bảo: tập này bà khiếp quá cơ! Đấy! Bảo sao. Chưa kể zalo, tin nhắn chiu chiu hỏi: chị còn vai nào hiền hơn… không?”

NSND Lan Hương "Bông" liệu có từ bỏ vai mẹ chồng

Giáng My 'thở dài' chuyện ngồi trên mái nhà cổ Hội An: Giữ im lặng vì là '1 người có học'

Trong buổi trò chuyện với truyền thông chiều 18/5 mới đây, Giáng My đã lần đầu có những chia sẻ liên quan tới tranh cãi ngồi trên mái nhà cổ Hội An gây xôn xao thời gian trước. Hoa hậu Đền Hùng 1992 cho hay dư luận bức xúc trong thời gian qua là do chưa hiểu rõ sự tình. Thực chất, địa điểm cô chụp bức ảnh là ở sân thượng, có ống khói nhân tạo chứ không phải mái nhà như nhiều người chỉ trích.

Hoa hậu Giáng My gây tranh cãi khi ngồi trên mái nhà cổ chụp ảnh

