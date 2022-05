Mới đây, trên mạng xã hội TikTok bất ngờ chia sẻ thông tin một vụ cầu cơ tại khu quân sự của một trường đại học. Đáng chú ý, cư dân mạng còn lan truyền tin đồn có hai sinh viên "gặp vấn đề" sau khi chơi cầu cơ. Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng khiến nhiều người tò mò về cầu cơ.

Dân mạng xôn xao vụ cầu cơ tại một trường đại học

Được biết, cầu cơ hay "trò chơi gọi hồn" là một trò chơi tâm linh nhằm kết nối với linh hồn những người đã khuất. Rất nhiều câu chuyện rùng rợn được lan truyền lại khi cầu cơ khiến nhiều người khiếp sợ và tin rằng cầu cơ gặp gỡ thế lực huyền bí là có thật.

Lưu ý: Chưa có bất cứ khoa học nào chứng minh linh hồn hay cầu cơ kết nối thế giới tâm linh là có thật. Bạn hãy tự quyết định xem có muốn chơi thử hay không?

Chuẩn bị trước khi chơi cầu cơ

Để thực hiện được trò chơi này cần sử dụng một thứ được gọi là bàn cầu cơ hay "bảng gọi hồn". Ngoài bàn cầu cơ mua sẵn, bạn hoàn toàn có thể tự cắt dán, viết trên giấy A4, khắc trên mặt gỗ... miễn làm sao đầy đủ các chữ cái từ A-Z, con số từ 1-0 và các kí hiệu dùng để trải lời câu hỏi của mọi người trong buổi cầu cơ là "Yes" - "No", "Hello" - "Goodbye". Bạn cũng nên chuẩn bị thêm một vật dụng nhẹ dễ dàng di chuyển để các linh hồn có thể báo cho bạn biết ở trên bàn cầu cơ.

Sử dụng bàn cơ dán giấy

Bàn cơ gỗ

Bàn cơ viết tay trên giấy A4

Sau khi có được bàn cầu cơ, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây để tiến hành trò chơi:

Bước 1: Hẹn vài người bạn tới nhà chơi cùng

Căn bản có thể chơi cầu cơ một mình nhưng tốt nhất bạn nên chơi ít nhất với một người nữa. Đặc biệt, không nên chơi một mình vào những đêm tăm tối, rằm hay bão bùng. Lý tưởng nhất vẫn là 2 người chơi. Càng nhiều người càng dễ trở nên lộn xộn, phân tán tâm trí (ồn ào...), tốt nhât là phải bình tĩnh và thực sự nghiêm túc.

Bước 2: Chuẩn bị khung cảnh xung quanh

Trước khi bắt đầu kết nối với thế giới tâm linh, bạn có thể tạo ra khung cảnh phù hợp như tắt hết đèn, thắp nến, đốt trầm hương và cây xô thơm. Thời gian tốt nhất để cầu cơ là đêm hoặc sáng sớm (3-4h sáng). Loại bỏ hầu hết các tạp âm xung quanh như tiếng TV, bật nhạc, trẻ con, tắt chuông điện thoại... để tập trung hết mức, không bị ngắt quãng giữa chừng.

Bước 3: Ngồi xuống

Tốt nhất là nên chơi trên một chiếc bàn rộng hoặc sàn nhà để tất cả mọi người nhìn thấy rõ và đặt được ngón tay lên con cơ. Người chơi cũng có thể ngồi xung quanh hoặc xuôi hướng với bàn gọi linh hồn. Bởi đôi khi con cơ sẽ di chuyển nhanh và các ký tự cần được ghi chép nhanh chóng.

Bước 4: Một số lưu ý khác

Người chơi cần phải luôn kiên nhẫn để linh hồn có thời gian trả lời câu hỏi; lịch sự và tỏ thân thiện, tránh tức giận hoặc bạo lực khi không nhận được câu trả lời như mong muốn; bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản như "có bao nhiêu linh hồn trong phòng?", "bạn có phải linh hồn tốt hay không?", "tên bạn là gì?", "bạn mất năm bao nhiêu tuổi"...; cẩn thận với những điều mình muốn biết, không yêu cầu được nhìn thấy sự hiện diện của linh hồn, đừng quá tin vào tấm bảng nói.

Bắt đầu trò chơi gọi hồn

Bước 1: Chọn người lãnh đạo

Nếu như chơi từ 2 người trở lên thì các bạn cần chỉ định 1 người sẽ đọc tất cả câu hỏi. Như vậy, không khí trong phòng sẽ không bị hỗn loạn, linh hồn không bị bối rối. Tuy nhiên, ai cũng có thể được lên tiếng, nghĩ ra câu hỏi của mình nhưng hãy để người lãnh đạo nói lại với tấm bảng.

Chọn một người làm người lãnh đạo

Bước 2: Đặt ngón tay trên con cơ

Con cơ phải được đặt ở vị trí chữ G ngay khi bắt đầu trò chơi. Điều cần lưu ý lúc này là người chơi phải nhẹ nhàng đặt ngón tỏ và ngón giữa lên con cơ. Sau đó chậm rãi di chuyển con cơ theo đường vòng tròn để khởi động trò chơi và chỉ suy nghĩ về những điều bạn muốn hỏi. Đặt tay lên con cơ với lực nhẹ nhàng, không đè quá mạnh khiến nó khó di chuyển.

Bước 3: Tạo nghi thức mở đầu

Bạn có thể làm bất cư việc gì như cầu nguyện, nói lời chào mừng hoặc rải trang sức xung quanh, thậm chí đặt một món đồ nào đó của người đã khuất ở gần mình.

Bước 4: Bắt đầu đặt câu hỏi, tập trung hết mức và theo dõi con cơ di chuyển

Bạn nên đặt những câu hỏi đơn giản trước rồi phát triển dần khi cảm thấy phù hợp với linh hồn đó. Nếu linh hồn tự nhận mình xấu hoặc nhận được phản hồi có phần khiếm nhã, thô lỗ thì đừng phản ứng quá mạnh, không la hét. Hãy gửi lời chào tạm biệt rồi kết thúc trò chơi.

Bước 5: Kết thúc trò chơi sau khi cảm thấy "đủ"

Có 3 dấu hiệu cho thấy linh hồn đang muốn thoát khỏi buổi cầu cơ: Con cơ đi theo hình số 8, đi ngược từ Z tới A hoặc đếm ngược từ 9 tới 0. Lúc này, người lãnh đạo cần nói "tạm biệt!" và di chuyển con cơ tới chữ "Goodbye" để kết thúc trò chơi.

Kết thúc trò chơi

Một số lời khuyên

- Để hạn chế gặp phải linh hồn xấu, hãy đặt một đồng xu bạc trên bàn cầu cơ, tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể vượt qua và nói chuyện với bạn.

- Ký hiệu mặt trời và mặt trăng sẽ giúp bạn nhận diện linh hồn đang liên hệ với mình. Đến từ mặt trời là tốt, ngược lại đến từ mặt trăng là xấu. Lập tức nói lời tạm biệt và di chuyển con cơ đến dòng "Goodbye" khi biết linh hồn xấu.

- Không được tự tạo bàn cầu cơ hoặc sử dụng nó nếu bạn thực sự không biết rõ chuyện mình đang làm. Tuyệt đối không sử dụng tại nhà của mình hoặc nhà tang lễ. Bởi nó có thể khiến nhà bị ám quẻ.

- Cảm thấy sợ hãi hoặc không kiểm soát được tình hình thì lập tức nói lời tạm biệt một cách lịch sự.

- Nếu con cơ liên tục chỉ vào số 8 có nghĩa là linh hồn đó đang rất tức giận.

- Trước khi bắt đầu, ngồi thành vòng tròn, cầm tay nhau và nói câu: "Xin các thế lực xấu xa hoặc quỷ dữ đừng xuất hiện".

- Thắp một ngọn nến trắng duy nhất.

- Đảm bảo người chơi không tự ý di chuyển con cơ

Cảnh báo

- Nên tìm hiểu trước những câu chuyện có thực về cầu cơ trên mạng.

- Không dùng bàn cầu cơ khi không tỉnh táo như sử dụng chất kích thích, rượu bia... tránh thu hút các thế lực xấu.

- Dù chưa được khoa học chứng minh nhưng đừng coi nhẹ sự tồn tại của ma, quỷ, các thế lực siêu nhiễn khác.

- Không hỏi về nguyên nhân cái chết của mình và người khác. Không hỏi về tương lai của bản thân.

- Không được yêu cầu linh hồn chứng minh sự tồn tại. Nhiều người tin rằng như vậy là đang cho phép linh hồn rời khỏi bàn cầu cơ và bước vào nhà bạn.