Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh tiếp tục vướng vào những ồn ào xoay quanh chuyện từ thiện. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bà Phương Hằng không gọi tên và yêu cầu nữ ca sĩ phải mở quỹ mổ tim mang tên Vy Oanh.

Được biết, nguyên nhân khiến vợ chồng ông Dũng “lò vôi” tuyên bố đóng quỹ “Trái tim Hằng Hữu”, giải thể Đại Nam và dừng toàn bộ hoạt động thiện nguyện là do ca sĩ Vy Oanh cùng nhiều kẻ xấu xỉa xói, mỉa mai.

Chia sẻ trên trang Youtube Trường Đua Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết muốn thay mặt tất cả trẻ em nghèo bị bệnh tim ở Việt Nam xin vợ chồng Vy Oanh 200 tỷ để mở “Quỹ mổ tim Vy Oanh”. Nữ đại gia viết: “Tôi xin thay mặt cho tất cả những trẻ em nghèo bệnh tim ở Việt Nam để cầu xin anh 200 tỷ thôi, để phục vụ cho Quỹ mổ tim Hằng Hữu đổi thành "Quỹ mổ tim Vy Oanh", vì tôi tin chắc một điều, với sự thành công của anh, như những gì Vy Oanh đã nói, thì chắc 200 tỷ này chỉ là cái búng tay. Nên tôi mạo muội bỏ qua mọi sỉ diện và chắp cánh cho vợ chồng anh tiếp tục công việc thiện nguyện của chúng tôi”.

Bà Phương Hằng cũng không quên nhắc lại việc mình dừng làm từ thiện vào tháng 10 và hy vọng nhận được câu trả lời từ phía vợ chồng Vy Oanh: “Tháng 10 này, tôi chính thức ngừng hoạt động Quỹ mổ tim Hằng Hữu và tôi hi vọng sẽ được thay đổi thành tên của vợ anh - Quỹ mổ tim Vy Oanh sẽ được ra đời vào tháng 10 năm nay. Tôi tin chắc qua tâm thư này, tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước đều hi vọng một trái tim lương thiện tạo phước đức cho đời và tạo phước đức cho vợ con mình, thì 200 tỷ có là gì đâu phải không anh? Chúng tôi sẽ chờ đợi hồi đáp từ vợ chồng anh. Chúc cho gia đình anh luôn bình an và hạnh phúc”.

Tối ngày 29/6 vừa qua, bà Phương Hằng tiếp tục gửi “tối hậu thư” đến Vy Oanh. Nội dung bài viết như sau: “Tôi sẽ đợi vợ chồng Vy Oanh đến 14h00 ngày 01.07.2021, nếu không trả lời tôi sẽ thẳng tiến!”. Bất chấp những lời “mỉa mai” của bà Phương Hằng, nữ ca sĩ Vy Oanh dường như chẳng quan tâm và “chỉ nói chuyện với người cảm thấy tôn trọng”.

Trước đó, ngày 22/6 vừa qua, bà Phương Hằng đã quyết định đóng quỹ mổ tim và dừng tất cả các hoạt động thiện nguyện từ tháng 10. Nguyên nhân được cho là bà chủ Đại Nam không chịu nổi trước sức ép dư luận, bị kẻ xấu xỉa xói khi làm việc tốt. Hành động này cũng gây ra không ít những tranh cãi trên mạng xã hội.

“Nói là làm”, bà Phương Hằng đã gửi công văn đến các bệnh viện từng thực hiện ký kết trước đó, yêu cầu ngừng hoạt động quỹ “Trái tim Hằng Hữu”. Bà Phương Hằng buồn bã viết: “Tất cả đã kết thúc. Tôi nói được làm được. Từ nay tôi đã hết khổ đau rồi. Cảm ơn biến cố đã giải thoát cho tôi. Trả lại cho đời. Trả lại cho người. Một ước mơ của 7 năm. Biết bao buồn khổ”.

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang rất quan tâm đến “cuộc chiến” giữa bà Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh.

Video: Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố ủng hộ 1000 tỷ đồng chống dịch bệnh