Bà Phương Hằng vừa ra ‘tối hậu thư’, Vy Oanh vội đáp trả: ‘Tự biên tự diễn là nghề của người ta rồi!

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ ngỏ ý xin vợ chồng Vy Oanh 200 tỷ để mở quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo. Chưa kịp để giọng ca Đồng Xanh lên tiếng, tối ngày 29/6, bà chủ Đại Nam bất ngờ đăng tải bài viết có nội dung như một bức “tối hậu thư” gửi đến vợ chồng Vy Oanh.

Ngay sau đó, Vy Oanh cũng “thâm thúy” chia sẻ bài báo có tiêu đề: “Bình Dương: Xem xét việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tặng 4 ha đất cho công tác phòng dịch Covid-19”. Kèm theo đó là dòng trạng thái đầy ý: “Ngoài ba mẹ, gia đình và vài người Vy Oanh chịu ơn ra thì Vy Oanh chỉ trả lời hoặc nói chuyện với những người Vy Oanh cảm thấy còn chút tôn trọng!”.

Khi có một khán giả để lại bình luận là hình ảnh đoạn “tối hậu thư” của bà Phương Hằng gửi đến vợ chồng Vy Oanh, nữ ca sĩ chỉ đáp trả ngắn gọn một câu rằng: “Tự biên tự diễn là nghề của người ta rồi, ai làm lại”. Câu nói của Vy Oanh khiến nhiều người hâm mộ của bà chủ Đại Nam bức xúc thả icon phẫn nộ.

Trước đó, ngày 22/6 vừa qua, bà Phương Hằng đã quyết định đóng quỹ “Trái tim Hằng Hữu” và dừng tất cả các hoạt động thiện nguyện vào tháng 10 năm nay. Một trong số những nguyên nhân khiến nữ đại gia đưa ra quyết định đau lòng trên được cho là ca sĩ Vy Oanh cùng nhiều kẻ xấu đã xỉa mói, mỉa mai khi vợ chồng bà làm việc tốt.

Về việc xin vợ chồng Vy Oanh 200 tỷ, chia sẻ trên trang Youtube của mình, bà Phương Hằng cho biết muốn thay mặt tất cả trẻ em nghèo bị bệnh tim để mở “Quỹ mổ tim Vy Oanh”. Nữ đại gia viết: “Tôi xin thay mặt cho tất cả những trẻ em nghèo bệnh tim ở Việt Nam để cầu xin anh 200 tỷ thôi, để phục vụ cho Quỹ mổ tim Hằng Hữu đổi thành "Quỹ mổ tim Vy Oanh", vì tôi tin chắc một điều, với sự thành công của anh, như những gì Vy Oanh đã nói, thì chắc 200 tỷ này chỉ là cái búng tay. Nên tôi mạo muội bỏ qua mọi sỉ diện và chắp cánh cho vợ chồng anh tiếp tục công việc thiện nguyện của chúng tôi”.

Bà Phương Hằng cũng không quên nhắc lại việc mình dừng làm từ thiện vào tháng 10 và hy vọng nhận được câu trả lời từ phía vợ chồng Vy Oanh: “Tháng 10 này, tôi chính thức ngừng hoạt động Quỹ mổ tim Hằng Hữu và tôi hi vọng sẽ được thay đổi thành tên của vợ anh - Quỹ mổ tim Vy Oanh sẽ được ra đời vào tháng 10 năm nay. Tôi tin chắc qua tâm thư này, tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước đều hi vọng một trái tim lương thiện tạo phước đức cho đời và tạo phước đức cho vợ con mình, thì 200 tỷ có là gì đâu phải không anh? Chúng tôi sẽ chờ đợi hồi đáp từ vợ chồng anh. Chúc cho gia đình anh luôn bình an và hạnh phúc”.



Video: Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố ủng hộ 1000 tỷ đồng chống dịch bệnh