Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn chat của nhóm có tên “Nghệ sĩ Việt” trên Viber. Đáng chú ý trong nhóm này xuất hiện những tài khoản được cho là của nhiều người nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Trịnh Kim Chi, Phương Thanh, Gia Bảo, Hiếu Hiền, Lê Thành Nam, Nguyễn Văn Chung, Quốc Thuận, Hàn Thái Tú… Họ cùng nhau lên kế hoạch “phản công” bà Nguyễn Phương Hằng, người ra sức mạt sát, bới móc quá khứ “dơ dáy dễ gì giấu giếm” của giới nghệ sĩ suốt thời gian qua.

Ngay sau khi đoạn hội thoại “Nghệ sĩ Việt” bị lộ, nhiều nghệ sĩ đã phải lên tiếng phân trần nhưng quan điểm không thống nhất. Chia sẻ trên báo chí, ca sĩ Duy Mạnh khẳng định nhóm chat là có thật, anh được mời nhưng không tham gia. Trong khi đó, ca sĩ Phương Thanh cho biết cô không dùng Viber và tài khoản kia là giả mạo.

Thực hư nhóm chat có hay không còn chưa rõ thì diễn viên Hiếu Hiền bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái khiến nhiều cư dân mạng hiểu lầm. “Hơ thiệt là tức cười, tui chưa bao giờ viết một tờ đơn để kiện ai kể cả con đại gia chuyên quỵt nợ (chuyện nhà tui nha) mà tui còn không màng tới mà thì hà cớ gì tui phải đi kiện người khác khi người ta không nói động gì đến mình? Tui cũng chưa bao giờ lập bè phái gì để nói xấu hay chơi xấu hay chơi xấu ai hết vì bản thân tui cũng chẳng có gì tốt nên không dám nói đến ai vậy thôi!”, Hiếu Hiền viết.

Dù đã khẳng định "chuyện gia đình" nhưng nhiều người đã vịn vào câu “đại gia chuyên quỵt nợ” để suy đoán chuyện Hiếu Hiền “đá xoáy” bà Phương Hằng. Đứng trước những tin đồn ảnh hưởng đến bản thân, ngày 20/6 vừa qua, Hiếu Hiền đã bức xúc lên tiếng phân trần.

Anh viết: “Có thông tin về những bài đăng tào lao nói Hiếu Hiền chửi thẳng chị Hằng là sai sự thật nhé, bản thân tui có gì đẹp đâu mà chửi người ta chứ? Do có quá nhiều bạn inbox hỏi về việc này nên tui đăng lên cho mọi người hiểu nha, mọi người nên nhìn cho kỹ bài đăng của tui và cái tít của trang tin tức Việt 24h đã lấy bài đăng của tui để vu khống bản thân tui , tui chưa bao giờ gặp chị Hằng thì làm gì có biết về nhau mà chửi chị ấy? Còn "con đại gia chuyên quỵt nợ" là tôi đang nói về một loại người trong gia đình của tôi trước đây nha! Xin nhờ cả gia đình yêu của Hiếu Hiền chia sẻ bài cho mọi người biết giúp mình nha! Kính chúc mọi người luôn bình an và may mắn để cùng nhau vượt qua khó khăn tạm thời này nhé!”.

Trước đó, trả lời phỏng vấn về nhóm chat có tên “Nghệ sĩ Việt”, ca sĩ Duy Mạnh tiết lộ:

“Tôi xác nhận group chat ấy có thật! Tôi cũng không biết nội bộ trong đó thế nào. Chỉ là sáng hôm đó, có người thêm tôi vào mà không hỏi ý kiến. Tôi không muốn nói tên nghệ sĩ ra để tránh rắc rối. Tuy nhiên, tôi đã nói về hội nhóm này lâu rồi, từ trước khi cư dân mạng phát hiện ra.

Chuyện là trước đó tôi từng viết một bài trên fanpage nêu quan điểm cá nhân một cách công bằng, vì có nhiều người a dua theo 1 nhân vật chửi nghệ sĩ là “xướng ca vô loài”. Cô ấy nói những điều không đúng lắm, nói nghệ sĩ là “đám nghệ sĩ” nhưng mà từ “nghệ sĩ” là từ chung, giống như bác sĩ hay công an, mình không thể gọi là “cái đám” được nên lúc đấy tôi có nói thẳng luôn. Do đó, nhiều nghệ sĩ nghĩ tôi đang đứng lên chống lại này nọ nhưng tôi chỉ là người nêu lên quan điểm đúng sai thôi, không có ý tham gia hội nhóm nào. Vốn dĩ trước giờ tôi không có tham gia showbiz và tôi chỉ chơi với nghệ sĩ Ngọc Sơn thôi vì tính anh ấy là người vô tư, hồn nhiên, tinh nghịch giống tôi”.