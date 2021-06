Thời gian gần đây, NSƯT Hoài Linh khiến nhiều người không khỏi bức xúc khi “ngâm” số tiền 14 tỷ đồng ủng hộ miền Trung chống lũ từ cuối năm 2020. Dù đã lên tiếng phân trần nhưng nam danh hài vẫn bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ vì chậm trễ trong việc giải ngân.

Bất chấp việc bị “ném đá” dữ dội vẫn có không ít nghệ sĩ đứng ra bênh vực nghệ sĩ Hoài Linh như Hứa Minh Đạt, Nam Thư, Quách Tuấn Du… Đặc biệt, nữ diễn viên Cát Phượng, đàn em thân thiết của danh hài Hoài Linh đã thức trắng đêm vì thương anh Bốn.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Cát Phượng tiếp tục đăng tải một bài viết bênh vực nghệ sĩ Hoài Linh. Cô còn đưa ra bằng chứng là đoạn video của kênh YouTube “Cuộc sống miền Trung” phỏng vấn một người dân miền Trung đã nhắn tin qua lại với Hoài Linh suốt 10 năm qua dù chưa từng gặp mặt. Chị chính là nhân chứng sống đảm bảo nam danh hài trong sạch về việc chưa giải ngân số tiền hơn 13 tỷ.

"Chị là người biết được câu chuyện của chú Linh bởi chị có nhắn tin nhờ chú. Em nhìn đi, bao nhiêu năm nay chú chưa kêu gọi ai để hỗ trợ từ thiện hết, chú chỉ âm thầm từ thiện thôi. Nhưng lúc đó, miền Trung mình lũ lụt tội quá, thấy Thuỷ Tiên cũng xông pha, kêu gọi rất nhiều nên chị mới nhắn tin cho chú Hoài Linh bằng cả tâm nguyện, nhờ chú kêu gọi.

Cái dở của chú Linh là gì? Thứ nhất, mình có lý do chính đáng mà không nói, mình đã có kế hoạch đi nhưng có dịch đi không được thì mình nên công bố. Thứ hai là mình đau, ảnh hưởng sức khỏe thì cũng phải nói.

Thứ ba là chú Linh đã đi rồi, đã có phân người đi rồi nên chúng ta đừng thắc mắc 700 triệu đó. Tại vì đoàn đã có đi, có đi là phải trích tiền ra. Lúc đó số tiền chưa có nhiều nên cá nhân chú lấy tiền ra cho đoàn đi nhưng chủ quan không công bố.

Mọi người cứ hỏi là sao trong lúc bệnh mà đi kêu gọi, mấu chốt nằm ở đây, vì chính chị, chị là người đã nhắn tin nhờ chú Linh kêu gọi để giúp đồng bào mình trong lúc bão lũ. Chị hy vọng với tiếng nói của chú, chú sẽ kêu gọi được nhiều. Chị biết chú đau và bệnh chị sẽ không nhờ chú kêu gọi đâu. Chị thấy mình cũng có phần lỗi", người khán giả trong đoạn video bày tỏ.

Bằng chứng minh oan cho Hoài Linh được Cát Phượng đưa ra nhưng cư dân mạng lại chẳng mấy tin tưởng. Bởi cái họ cần là những tờ giấy sao kê toàn bộ số tiền 13 tỷ đồng đã được đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh sử dụng vào mục đích gì.

Chân dung anh chàng Nhâm Hoàng Khang người có công "phá án" vụ 14 tỷ đồng

Nhâm Hoàng Khang, chàng IT nổi tiếng ủng hộ bà Phương Hằng đã đưa ra quan điểm về đoạn video bằng chứng của Cát Phượng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong mảng công nghệ thông tin, Nhâm Hoàng Khang khẳng định bằng chứng này không có tác dụng.

“Bằng chứng này không có giá trị gì cả , trừ khi quay từ đầu tới cuối từ lúc mở app cho tới lúc vào nick , và không giả bộ cắt cảnh bằng cách bấm video quay vào mặt của người quay giữa chừng. Muốn làm giả hả? Xem sư phụ kế bên. Này mình làm sẵn câu trả lời rồi, nó tự trả lời thôi. Share mạnh tay cho chị Cát Phượng quay lại nào, biết đâu em sai. Đọc kỹ hình 3. If you know what i mean. Có hình cắt ra từ video Cát Phượng. Coi hãy cãi nhé!”, Nhâm Hoàng Khang viết.

Chi tiết đoạn video clip xuất hiện bằng chứng minh oan cho Hoài Linh

Để minh chứng cho lời nói của mình, Hoàng Khang còn thử tự làm một đoạn video đang nhắn tin với nghệ sĩ Hoài Linh.

Hiện tại tất cả mọi thứ dường như chỉ từ phía Nhâm Hoàng Khang. Thực hư về đoạn bằng chứng này thì chỉ những người trong cuộc mới biết.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 4/6, ông Hà Văn Tự - người đại diện cho đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận đã hoàn thành việc trao tiền ủng hộ bà con miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020. Cụ thể, đoàn từ thiện đã trực tiếp đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi trao tiền, trao quà cho người dân. Tổng cộng số tiền đã giải ngân là hơn 15 tỷ đồng.