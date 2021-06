Chính thức miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng NSƯT Đức Hải sau phát ngôn văng tục trên mạng xã hội

Theo đó, ngày 9/6, tiến sĩ Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du Lịch Sài Gòn vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của nghệ sĩ Đức Hải tại đơn vị. Quyết định được đưa ra khi nam nghệ sĩ này có những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

Quyết định nêu rõ, xét theo nhu cầu công tác của Trường CĐ VHNT&DL Sài Gòn, nay miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với thạc sĩ Trần Đức Hải. Trước khi bị thôi việc, ông Trần Đức Hải phải bàn giao lại toàn bộ công việc trong thời gian giữ chức Phó Hiệu trưởng theo quy định của Nhà trường. Quyết định có hiệu lực kể ngày ký.

Quay trở lại vài ngày trước, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh bài viết có nội dung văng tục từ trang cá nhân có tick xanh của NSƯT Đức Hải. Vụ việc được đẩy lên đỉnh điểm khi nhiều người cho rằng một nghệ sĩ ưu tú, thầy giáo giảng dạy hàng trăm học trò không thể đưa ra những phát ngôn kém văn hóa như vậy.

Chia sẻ về vấn đề này, NSƯT Đức Hải Dù đã lên tiếng giải thích rằng: "Tôi bị hack từ buổi trưa ngày hôm nay. Thấy bạn bè và mọi người cứ nói lùm xùm về vụ này thì tôi vào Facebook xem, nhưng tôi không vào được. Ngay cả bây giờ (tối 2/6) cũng chưa thể truy cập vào tài khoản của mình mà chỉ xem được qua của người khác thôi. Tôi không hiểu mục đích của hacker đẩy tôi vào chuyện này để làm gì. Thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối chẳng biết phải làm gì”.

Tuy nhiên, ngày 7/6, nghệ sĩ Đức Hải bất ngờ liên lạc với giới truyền thông cho biết tài khoản Facebook không hề bị hacker xâm chiếm mà do cậu con nuôi nghịch ngợm.

Nghệ sĩ Đức Hải nói: “Không có chuyện hacker gì ở đây. Cậu con nuôi quản lý đồng tiền ảo của tôi (bitcoin) nên có mật khẩu facebook. Hôm đó, cháu nó nghịch dại, viết lên facebook status đó. Bản thân nó cũng không lường được hậu quả lại rùm beng lên thế.

Khi biết tôi làm đơn lên công an và nhờ an ninh mạng vào cuộc, cháu nó rất sợ. Tới trưa nay thì cháu nó thú nhận và xin lỗi tôi. Dĩ nhiên, nó sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi cũng đã báo cho bên an ninh mạng. Nói thế để thấy, tôi không liên quan gì tới việc này nhưng những ngày qua, tôi đã phải chịu rất nhiều điều tiếng xấu”.

Chưa dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ cho biết nhận hàng trăm tin nhắn “khủng bố”, yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng. “Tôi cho rằng, một số đối tượng giỏi về IT đã thừa vụ này, nhảy vào làm tiền tôi. Phía công an cho biết, họ sẽ sớm thông báo kết quả điều tra”, NS Đức Hải bức xúc.