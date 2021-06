Chiều tối ngày 27/5 vừa qua, cộng đồng mạng đứng ngồi không yên trước đoạn clip 8 phút trong “bồn tắm” của Vũ Thị Anh Thư (Thư Vũ hay Thư Vũ Germini).

Nàng hot girl sinh năm 1998 từng tham gia một số bộ phim nhưng nổi tiếng nhất là “Về nhà đi con”. Ngoài ra, cô cũng nộp đơn dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và hiện đang là KOLs, người mẫu quảng cáo cho một số nhãn hàng.

Một ngày sau khi đoạn video nhạy cảm bị lộ, Anh Thư đã có những chia sẻ trên báo chí. Theo đó, cô cảm thấy rất hoảng sợ, thậm chí còn nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời. Đoạn clip 8 phút đã khiến cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn.

Anh Thư cho biết, chiều tối ngày 26/5, cô và nhóm bạn thân đã tổ chức ăn uống tại nhà riêng. Do mở nhạc quá to, gây ồn ào nên hàng xóm phản ánh, Anh Thư cùng các bạn được mời lên trụ sở công an phường làm việc.

Tại đây, diễn viên phim “Về nhà đi con” cùng nhóm bạn đã được yêu cầu nộp lại điện thoại di động và mật khẩu để phục vụ công tác điều tra. Sau khi xong việc, cô và các bạn được trả lại điện thoại và cho về.

Đến sáng hôm sau, Anh Thư hốt hoảng khi nhận được loạt tin nhắn từ bạn bè thông báo về việc đoạn video 8 phút “mây mưa” trong “bồn tắm” bị phát tán trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Vũ Thị Anh Thư đã gọi điện cho công an đã làm việc trực tiếp với mình trao đổi về việc bị lộ clip cá nhân. Cán bộ trả lời rằng sẽ tiến hành xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc trên.

Ngày 1/6, đại diện lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra vụ nữ diễn viên Vũ Thị Anh Thư (23 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) bị lộ clip nhạy cảm.

Liên quan đến vụ việc, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ tin đồn cho rằng một đại úy công an thuộc Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) chính là thủ phạm phát tán đoạn clip nóng của nữ diễn viên “Về nhà đi con”.

Về tin đồn này, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã loại bỏ thông tin trên. “Các đơn vị vẫn đang tiếp tục rà soát, xác minh người tung đoạn clip lên mạng xã hội”, vị này nói và khẳng định công an sẽ xác minh, xử lý người tung tin đồn thất thiệt này.

Hiện tại, cộng đồng mạng cũng như Anh Thư đang trông chờ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng.