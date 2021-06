Thời gian gần đây, loạt sao Việt liên tiếp chào đón các nhóc tì ngậm “thìa vàng” từ trong bụng mẹ. Từ cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà; cô công chúa nhỏ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng đến quý tử nhà Hòa Minzy… đều khiến cộng đồng mạng trụy tim vì quá đáng yêu, xinh xắn.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi thì cũng không ít cư dân mạng kém duyên chê bai nhan sắc của con trẻ khiến nhiều người bức xúc. Đứng trước antifan nói xấu con mình, loạt sao Việt đã có cách xử lý nhận được sự cảm thông, ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Hồ Ngọc Hà

Cô chiêu cậu ấm nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nếu ái nữ Lisa được ví như bản sao của mẹ thì quý tử Leon lại sở hữu vẻ mặt lém lỉnh, góc cạnh giống Kim Lý. Tuy nhiên, bé Leon thường xuyên bị một số người kém duyên chê xấu. Chia sẻ về vấn đề này, Hồ Ngọc Hà viết:

"Có mấy comment chê cháu xấu, giống người này người kia, chắc mẹ cháu có gì giống họ. Thương và cũng cảm ơn họ. Vì anh hai Subeo ngày xưa cũng bị biết bao nhiêu người chê xấu, giờ lại khen và yêu anh hai. Đúng là ghét và thương nó gần nhau và thay đổi được. Nhưng duyên và không duyên là trọn đời trong tính cách".

Trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng từng đăng tải bài viết khi bé Subeo, con trai chung với chồng cũ Cường Đô la bị chê xấu lúc mới 3 tuổi:

"Họ khuyên nhau sau này lấy chồng, lấy vợ phải nhìn mặt để có con đừng bị xấu xí, mẹ phải công nhận họ hơn mẹ điều này. Mẹ không cần người đó phải đẹp rạng rỡ bên ngoài, mẹ mong con nhìn được trong tâm hồn người đó là cả sự bao dung", Hồ Ngọc Hà bức xúc.

Vợ Mạc Văn Khoa

Từ lúc khoe tiểu công chúa Minnie, nhan sắc con gái Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Khi có một người bình luận ác ý chê bai con gái mới chỉ 4 tháng tuổi, vợ diễn viên Mạc Văn Khoa không khỏi bức xúc trên trang cá nhân.

"Con nít tóc ít có ảnh hưởng hay hao hụt kinh tế tới nhà ai đâu mà sao mấy má vô soi con tôi quài vậy? Rảnh ghê", Thảo Vy chia sẻ.

Khi người này tiếp tục có những bình luận kém duyên, cho rằng cô lấy ảnh con ra để câu like, mẹ bỉm sữa đáp trả: "Ủa gì vậy chị. Con của em, em quay chụp kệ em, chứ em có quay con chị đâu. Em câu like làm chi chị. Em đâu bán hàng đa cấp đâu. Chị làm ơn nói gì nhớ uốn lưỡi hộ em chị nha. Còn chị muốn cà khịa em xin mời inbox ạ. Chỗ em up con cho gia đình, bạn bè em xem. Chị không thích thì có thể 'next' nhé. Gia đình em bất hạnh khi nào vậy chị".

Thậm chí, vợ chồng cô sẵn sàng thưởng nóng 20 triệu cho ai tìm được người đã bình luận chê bai thậm tệ nhan sắc của con gái cưng.

Pha Lê

Không giống như những bậc phụ huynh khác, ca sĩ Pha Lê bức xúc “chửi” thẳng mặt kẻ chê bai ngoại hình người con lai giữa cô và ông xã Hàn Quốc. "Nhỏ này càng lớn càng không thấy đẹp, con mắt thì xéo ngược lên trời", một tài khoản bình luận khiếm nhã về con trai của Pha Lê.

Đáp trả lại bình luận trên, ca sĩ Pha Lê viết: "Thằng khốn nạn này mở mồm ra chê em Ốc này nọ, mà lấy hình Ốc làm avatar, bệnh hoạn. Mày đụng tới trẻ con là mày tạo nghiệp nặng lắm rồi nhé thứ *** **. Xin lỗi cả nhà nhưng nó chọc em Ốc là mẹ Ốc không im lặng đâu".