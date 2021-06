Từ vụ Anh Thư lộ clip 8 phút, nam sinh quan hệ trên Zoom: Cần loại bỏ những ‘virus xin link’

“Xin link” giống như một loại virus, sau khi có đường dẫn họ phát tán văn hóa phẩm đồi trụy một cách chóng mặt.

Từ vụ nữ diễn viên Vũ Thị Anh Thư (Thư Vũ hay Thư Vũ Gemini) từng đóng phim “Về nhà đi con” lộ clip trong bồn tắm 8 phút cho đến nam sinh trường ĐH Công nghệ TP.HCM quan hệ cùng bạn gái trên Zoom khi học online. Các clip nóng này nhanh chóng bị phát tán khắp các MXH, “phủ sóng” từ Facebook, Telegram đến Zalo...

Một trong những nguyên nhân khiến clip đồi trụy bị lan truyền nhanh chóng là vì nhiều người liên tục “xin link” và chia sẻ cho nhau. Thậm chí, trên mạng xã hội còn có nhiều nhóm được lập ra chỉ để hóng hớt chia sẻ link cho nhau như: Hội hóng link 24/7, Động link, Hóng link vì đam mê, Đảo link… Mỗi hội thu hút hàng chục nghìn thành viên.

Tại các hội nhóm này, bất kỳ vụ lộ clip nào xảy ra thì hàng trăm “con đỉa” sẽ nháo nhào “xin link”. Điểm lại rất nhiều vụ lộ clip nhạy cảm như: vụ cô gái mặc áo trường ĐH Công nghệ TP.HCM, vụ hot girl T.A hay vụ nữ ca sĩ V.M.H bị hack camera… thì luôn xuất hiện các thành phần “xin link”.

"Hình như có một số người họ quan tâm quá mức đến việc tò mò đời sống tình dục của người khác. Nên chỉ cần có vụ lộ clip nào ‘nóng’ là họ không chịu đứng ngoài cuộc. Phải ‘xin link’ cho bằng được. Nhiều bạn mình hay chê mình ‘không bắt trend’, ‘không cập nhật tin tức’ khi mình lắc đầu không biết vụ lộ clip của nữ diễn viên V.T.A.T. vừa xảy ra", P.N.M.A. (sinh viên trường một đại học ở TP.HCM) kể lại.

Chia sẻ về vấn đề nhạy cảm trên, ông Đào Lê Tâm An, Trưởng phòng đào tạo Trung tâm Ứng dụng Tâm lý JobWay, cho biết dù nạn nhân lộ clip làm bất cứ công việc gì, nhưng hễ “lộ” là sẽ có “xin link”.

"Về mặt tâm lý, có thể lý giải hiện tượng này là tính ẩn danh đám đông. Hành động của cá nhân dường như bị ‘che khuất’ bởi đám đông. Hòa vào một tập thể, họ có thể bày tỏ phần vô thức của mình một cách tự nhiên và thoải mái nhất. Chính vì vậy, đằng sau ‘màn hình và bàn phím’, cộng đồng mạng như được ‘tiếp thêm sức mạnh’ để nói ra những điều cay nghiệt, xấu xí. ‘Xin link’ không chỉ là một hiện tượng mạng, mà còn là một ‘vấn nạn’ của thời đại 4.0. Những hậu quả mà nó để lại là rất tiêu cực và dai dẳng cho nạn nhân phải gánh chịu", ông An phân tích.

Ông An cho biết việc “xin link” thường diễn ra trong các hội nhóm kín. Còn ở những nhóm công khai vẫn xuất hiện nhiều bình luận lên án, phê bình hành động của các cá nhân này. "Như vậy, ‘hội chứng xin link’ cũng xuất hiện ‘đúng nơi, đúng chỗ’, khi nhiều cá nhân vô ý thức cùng thể hiện việc ‘xin link’, sẽ góp phần thúc đẩy những người khác cùng làm theo mình", ông An nói về nguyên nhân khiến việc “xin link” rộ lên trên mạng xã hội.

Ngoài ra, ông An nhận định việc “xin link” đã nói lên thực trạng báo động về công tác giáo dục giới tính tại Việt Nam. Để đẩy lùi việc ‘xin link’, ông An nói: "Không thể nào xoá bỏ hành vi của một bộ phận người mà không có các hành động nhất quán và xuyên suốt. Điều này đòi hỏi sự thay đổi cả về cách giáo dục như bổ sung nhiều chương trình giáo dục giới tính thực chất vào trường học, có cách quản lý, các chế tài của pháp luật, đặc biệt là áp dụng luật An ninh mạng".