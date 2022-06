aespa đạt thành tích khủng chỉ kém BLACKPINK trước thềm comeback: '2 năm mà ngang ngửa 7 năm'

Sau 8 tháng kể từ khi phát hành MV "Savage", aespa sẽ chính thức trở lại đường đua KPOP với mini album GIRLS dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 8/7 tới đây. Đây được xem là màn "ngủ đông" lâu nhất của aespa kể từ khi debut, vì vậy, người hâm mộ vô cùng hào hứng chờ đợi "gà chiến" GEN4 của SM đem đến điều đặc biệt gì trong lần comeback này.

Mini Album sắp ra mắt của aespa (Nguồn: SM)

Đáng chú ý, mini album còn chưa phát hành nhưng aespa đã đạt được thành tích khủng khiến nhiều người phải khiếp sợ. Cụ thể, chỉ trong 1 tuần mở pre-order kể từ 2/6, lượng pre-order của mini album 'Girls' đã cán mốc 1 triệu bản trên toàn cầu. Với thành tích ấn tượng trên, aespa đã xuất sắc ghi nhận vào kỉ lục khi trở thành nhóm nữ thứ 2 sau BLACKPINK đạt được điều này.

aespa đạt thành tích khủng trước thềm comeback

Trước đó, Top 5 lượng pre-order của nhóm nữ KPOP tính đến ngày 9/6/2022 như sau: BLACKPINK "THE ALBUM" 1,028,888 bản; aespa "Girls" 1,000,000 bản; TWICE "Formula of Love: O+T=<3" 700,000 bản; TWICE "Taste of Love" 530,000 bản; RedVelvet "The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm" 516,866 bản.

Fandom MYs vô cùng tự hào

Thông tin này khiến người hâm mộ aespa rất tự hào khi nhóm mới chỉ debut được gần 2 năm nhưng đã đạt được thành tích giống như nhóm hoạt động nhiều năm. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

- "Các bé đã làm được, các MY đã làm được, chúng ta đã làm được rồi các cậu ơi! Tiếp tục giữ vững tinh thần và tiến tới những thành tích tốt khác nhé!"

- "Đã bảo mọi người đừng nhìn pre-order bên Ktown rồi, lần này fan aespa chuyển qua Syn hết. Chưa kể nhiều bạn còn chấp nhận giá đắt để order bên SM Global Shop nữa ấy. aespa cháy khét lẹt luôn."

- "Cảm ơn các bẹn anti đã vào sủa. Những lời mạt sát, chửi rủa, bash của các bạn sẽ là động lực giúp chúng tôi mua album, stream nhạc cho aespa nhiều hơn nữa. Chúc MYs một ngày vui vẻ nhé!"

- "Ê thí dụ nghĩ nhóm tiếp theo 1M bản sau BLACKPINK là TWICE chứ hông nghĩ là aespa luôn á, còn tận tới 1 tháng và còn tới mấy năm hoạt động không khéo lần này lên 2M luôn không chừng. Gen 4 giờ bán album quá dữ."

- "Chê visual chứ nhạc aespa nghe hay thiệc mà mọi người. GEN4 thì nhạc của IVE vs aespa là nghe sang xịn mịn nhất á, với lại concept không bị trùng lặp nữa."

aespa là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi SM Entertainment. Họ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 17/11/2020 với 4 thành viên Karina, Winter, NingNing và Giselle. Nhóm gây ấn tượng mạnh với concept AI với thêm 4 nhân vật ảo tượng trưng cho mỗi thành viên. Kể từ khi debut đến nay, aespa sở hữu nhiều bản hit như Black Mamba, Next Level, Savage... Nhóm cũng gây ra nhiều tranh cãi về khả năng vũ đạo, hát live hay nhan sắc không thần thánh như trên ảnh.