Bị 'tiểu tam' 11 tháng tuổi cướp chồng, Võ Hạ Trâm lực bất tòng tâm: 'Mất chồng thiệt sự rồi'

Ái nữ lai Việt Nam - Ấn Độ của vợ chồng ca sĩ Võ Hạ Trâm hiện đang là một trong những nhóc tỳ nhận được sự quan tâm và yêu thương của cư dân mạng lẫn giới truyền thông. Đáng chú ý, Võ Hạ Trâm từng thừa nhận phận "đẻ thuê" khi con gái giống ông xã y đúc một khuôn, vì vậy tình cảm cô bé dành cho bố cũng vô cùng khăng khít. Và cũng từ đây, cuộc chiến giành bố với mẹ của Moon và Võ Hạ Trâm không ít lần xảy ra trong căn nhà đầy ắp tiếng cười.

Gia đình nhỏ của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Võ Hạ Trâm đã đăng tải đoạn clip tự "bóc phốt" con gái cưng là "trà xanh" cướp chồng của mình. Nữ ca sĩ viết: "Tin hot: Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm bị trà xanh 11 tháng tuổi cướp chồng". Kèm theo bài viết này là đoạn clip "chiến đấu" cật lực với ái nữ để được lại gần ông xã nhưng lực bất tòng tâm, muốn cũng đành chịu vì con gái quá "hung dữ".

Your browser does not support HTML5 video.

Clip "tiểu tam" 11 tháng tuổi ngang nhiên cướp chồng Võ Hạ Trâm (Nguồn: FBNV)

Trong đoạn clip, ái nữ tỏ ra cáu kỉnh, hò hét với thái độ rất căng thẳng khi mẹ Trâm nói: "Ba là của mẹ mà". Bé Moon lúc này nhăn mặt, kéo tay mẹ ra khỏi người bố. Đáng nói, khi nữ ca sĩ "nhây" con gái tựa đầu vào vai chồng tỏ ra nũng nịu thì nhóc tỳ lập tức "giở" chiêu mới bật khóc, dùng lực đẩy đầu mẹ, không cho nương tựa gì "người đàn ông này hết". Chứng kiến vợ bị "trà xanh" nhỏ tuổi chèn ép mà chồng Võ Hạ Trâm chỉ còn biết cười nắc nẻ, ôm con âu yếm. Trong khi đó, nữ ca sĩ thì méo mặt vừa cười không nhặt được mồm vì "tiểu tam" quá đáng yêu.

Bé yêu kiên quyết không cho mẹ lại gần bố

Dưới phần bình luận đông đảo người quen, cư dân mạng cũng để lại bình luận bày tỏ sự đáng yêu của gia đình Võ Hạ Trâm. Một vài bình luận bày tỏ: "Mẹ nhây quá nhây", "Mẹ Trâm từ nay bị thất sủng rồi", "Tổ chức quánh ghen không?", "Mẹ Trâm đẻ thêm em cho có người bầu bạn chứ như này là không ổn rồi", "Moon said: Hãy chấp nhận số phận của mình đi nữ ca sĩ ạ", "Tui ủng hộ cô Moon nha"... Trước lời trêu đùa của dân mạng, Võ Hạ Trâm bất lực: "Mang nặng đẻ đao giờ còn bị cớp chồng không được 1 lời oán thannnnn. Oiiiiiii chủi thăngggggg".

Võ Hạ Trâm chỉ biết cười lớn trước độ đáng yêu của con gái cưng

Hiện đoạn clip đáng yêu này đã đạt hơn 10.000 lượt reaction, hàng trăm bình luận và chia sẻ từ phía cộng đồng mạng. Ai cũng ao ước sẽ có một gia đình tràn ngập tiếng cười như vợ chồng Võ Hạ Trâm./