"Em và Trịnh" hiện đang là bộ phim chiếu rạp nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía người hâm mộ. Bộ phim khai thác khía cạnh đời tư của nam nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Cuộc sống của ông từ khi còn trẻ đến trung niên, cùng với đó là hoài niềm về các nàng thơ trong cuộc đời như Khánh Ly, Dao Anh, Bích Diễm, Hồng Nhung... Phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh với sự góp mặt của các diễn viên như Trần Lực, Lan Thy, Hoàng Hà, Avin Lu...

"Em và Trinh" đang là bộ phim chiếu rạp hot nhất hiện tại

Mặc dù phim mới chỉ công chiếu cách đây vài ngày nhưng tình trạng quay lén, spoil sạch sành sanh nội dung chính của "Em và Trịnh" đã khiến nhiều người bức xúc. Cụ thể, nhiều người đi xem phim đã bất chấp quy định để quay lén rồi đăng tải tràn lan trên TikTok, tiết lộ nội dung phim nhằm câu like, câu view, trực lợi cá nhân. Hành động sai trái và thiếu nhân văn của các cá nhân đã ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu, uy tín của nhà sản xuất và đơn vị đăng ký bản quyền bộ phim.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip một tài khoản TikTok spoil luôn một đoạn phim trong "Em và Trịnh" bất chấp quy định (Nguồn: TikTok)

Một tài khoản TikTok đã đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm phẫn nộ trước hành vi của bộ phận khán giả thiếu văn minh khi xem phim chiếu rạp. Người này chia sẻ: "Thật sự mình không biết các bạn đi coi phim rạp "Em và Trịnh" có biết suy nghĩ không mà lại quay lén rồi đăng TikTok như vậy. Mỗi người quay một đoạn rồi đăng lên là spoil hết một bộ phim người ta rồi. Mình định đi xem mà chưa gì lướt TikTok vài tiếng là biết kết quả sẽ như thế nào luôn. Các bạn đi xem phim rạp cũng nên biết suy nghĩ cho cả đoàn phim người ta đi chứ?". Quan điểm này đã nhận được sự đồng tính của đông đảo cư dân mạng trước tình trạng quay lén tại rạp chiếu phim.

Khán giả bức xúc trước tình trạng spoil phim "Em và Trịnh" (Ảnh: Chụp màn hình)

Câu chuyện không chỉ riêng đối với "Em và Trịnh", tình trạng quay lén, spoil sạch nội dung các nội dung phim chiếu rạp đang là vấn đề nhức nhối mà hầu hết các nhà làm phim đau đầu nghĩ hướng giải quyết. Ngoài ra, người nào có hành vi phát tán, quay lén trong rạp chiếu phim cũng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể: "Căn cứ các quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thì người nào đi xem phim ở rạp livestream hoặc quay lén phát tán gây thiệt hại cho nhà sản xuất thì đã có hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nào đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành".