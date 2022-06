Clip 4 cô gái Trung Quốc bị nhóm người đàn ông hành hung dã man: Shuhua (G)I-DLE lên tiếng bức xúc

Mới đây, nữ ca sĩ Shuhua, người đang hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE đã đăng tải bức tâm thư gửi tới nạn nhân và bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước vụ việc 4 cô gái ở Đường Sơn, Trung Quốc bị nhóm người đàn ông hành hung dã man.

Shuhua bức xúc khi nhóm phụ nữ bị đánh dã man

Nguyên văn chia sẻ của Shuhua như sau:

"Gửi các cô gái, tớ xin lỗi vì chẳng giúp gì được các cậu. Nỗi đau, sự sợ hãi và sự tủi thân ấy.

Nhưng kể từ giờ, các cậu chỉ cần từ từ chữa lành và nghỉ ngơi thật tốt. Phần còn lại, tin tớ đi, tất cả mọi người sẽ đòi lại công bằng cho các cậu. Chẳng cần phải khoan dung với những kẻ cặn bã như vậy. Tớ chỉ hy vọng rằng các cậu có thể tìm thấy chút ấm áp trong điều hoạ này.

Tớ thật sự không thể hiểu nổi. Cái đạo lý đơn giản mà kể cả loài vật được giáo dục hay không được giáo dục cũng hiểu được. Nhưng sao những kẻ cặn bã có não này chẳng thể nào thấm?

Là con người xin hãy sống như con người. Đừng hạ thấp phẩm giá của loài người. Tụi mày thật chẳng xứng đáng. Nhưng tớ cũng không rõ lũ cặn bã kia có thật sự hiểu tiếng người không nữa.

Nghe này mấy thẳng cặn bã. Nếu tụi mày không làm tổn thương người ta, các bạn gái đã không cần tự vệ. Ngưng biến nạn nhân trở thành kẻ có tội.

Thật sự bức bối với sự tồn tại của lũ này. Chỉ cần nghĩ tới chuyện lũ cặn bã này vẫn còn thở, tớ đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Các cơ quan chức năng, xin hãy mở to mắt, đừng hạ tình thương với những loại này".

Cô nàng nổi tiếng là thẳng thắn, không ngại bày tỏ quan điểm

Sau khi Shuhua chia sẻ bài viết lên Weibo, một bạn fan đã bày tỏ sự lo lắng cho hình tượng của Shuhua, lo sợ việc lên tiếng sẽ khiến Shuhua bị chỉ trích. Cô nàng đã phản hồi: "Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình. Nhưng mình muốn trở thành một idol không chỉ vì vẻ bên ngoài. Mình không cần làm hài lòng tất cả. Mình chỉ muốn sống chân thật với chính mình và mọi người, muốn lên tiếng vì chính nghĩa."

Nhóm cô gái bị đánh ngay tại quán ăn

Đông đảo người hâm mộ quốc tế trong đó có Việt Nam cũng đồng tình với quan điểm của Shuhua và mong muốn mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Đọc từng dòng Shuhua viết là sẽ biết Hoa đã thật sự rất tức giận với việc này, bản cũng gửi gắm những cảm xúc tâm tư vào bài viết nhiều ra sao. Trong nhóm Hoa có thể là 1 cô em út hay làm nũng, đùa nghịch với các chị của mình nhưng mặt khác Hoa cũng như các cô gái khác bất bình trước những thối nát trong xã hội, dám lên tiếng trước những điều sai trái."

"Tính cách của Shuhua chính trực như vậy chắc hẳn các fan không phải lo về nhân cách em rồi. Mong là không ai chỉ trích em ấy vì chuyện này. Vì nhưng lời em nói ra y như cảm giác của tui lúc đọc tin vậy, thực sự phẫn nộ. Shuhua giỏi lắm."

"Hôm nọ Trương Vũ Kỳ diễn viên của Trung Quốc cũng đăng status trong trạng thái phẫn nộ ấy nhưng rồi phải xoá vì đụng chạm nhiều. Bạn này thẳng tính thiệt nha dùng từ là hiểu bạn ấy cũng tức y hệt như mình và những người xem clip, bạn viết như tâm thế của người bình thường luôn. Vụ này không ai làm lơ nổi đâu."

"Qua mấy phát ngôn của bạn này thì mình thấy nhân cách bạn này ổn nha. Tài năng thì có hạn chế nhưng mà bạn này được cái dũng cảm, dám nói mấy vấn đề idol hay tránh."

"Cho tui hỏi là lên tiếng bảo vệ phụ nữ, bảo vệ quyền con người thì có gì sai mà phải sợ bị chỉ trích, sợ bị ảnh hưởng tới hình tượng. Cho dù nguyên nhân sâu xa của cuộc hành hung đó là gì, thì dùng bạo lực để thể hiện là sai hoàn toàn. Nếu ai cũng sợ bị thù ghét, sợ bị chỉ trích mà không dám lên tiếng phê phán, đấu tranh cho cái ác thì xã hội này sẽ ra sao đây trời."

Video: Các cô gái đang ngồi ăn thì bị 1 người đàn ông bất ngờ tiến tới, động tay động chân

Video: Sau khi hành hung trong quán, nhóm đàn ông còn lôi các cô gái ra ngoài đánh đập

Trước đó, cộng đồng mạng xứ Trung bàng hoàng khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm đàn ông đánh dã man một nhóm phụ nữ tại một cửa hàng ăn. Được biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 10/6, tại một quán thịt nướng ở Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc. Trích xuất camera an ninh cho thấy, một nhóm 4 phụ nữ đang ngồi ăn thì bất ngờ một người đàn ông đi vào và có hành vi quấy rối một cô gái trong nhóm này. Khi cô gái phản ứng thì người đàn ông lập tức túm tóc và hành hung. Nhóm bạn đi cùng cô gái đứng ra giúp đỡ bạn mình thì một nhóm người đàn ông cao lớn từ ngoài lao vào và đánh cả nhóm phụ nữ. Đáng nói, nhóm người này còn lôi cô gái này vào một con hẻm nhỏ, tiếp tục đánh đập dã man.