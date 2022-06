Clip nữ sinh bị tông xe gãy hết cả hàm răng, hoảng loạn chạy theo giữ chân người gây tai nạn bỏ trốn

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh đang mặc áo mưa, trên vai đeo cặp sách hớt hải vừa khóc lóc, vừa la hét chạy theo một chiếc xe máy khiến nhiều xót xa. Đáng chú ý, cô bé rất hoảng loạn trong khi miệng thì máu đang trào ra chảy xuống tận cằm.

Clip nữ sinh đuổi theo người gây tan nạn khiến mình gãy hết hàm răng đang niềng

Theo một số nguồn tin ban đầu, sự việc xảy ra ngay sát Giáo xứ Lộ Đức, 2 xe va chạm với nhau và em nữ sinh loạng choạng ngã xuống đường. Do vừa mới niềng răng, lại gặp tai nạn va chạm mạnh nên cả hàm răng của em bị gãy hết dẫn đến việc máu chảy, không thể nói rõ thành tiếng.

Cô bé hớt hải chạy theo kẻ gây tai nạn đang muốn bỏ trốn

Không chỉ vậy, người đàn ông gây tai nạn có ý định bỏ đi, cô bé đã nhất định không chịu đi viện mà phải chạy theo để giữ người này lại bằng được. Đoạn clip ngay lập tức gây được sự chú ý, nhiều người cho rằng chưa rõ đúng sai nhưng nếu xảy ra tai nạn, bị thương đến chảy máu thì ít nhất phải đưa nạn nhân tới viện để kiểm tra, chứ không phải âm thầm rồi bỏ chạy như người đàn ông trong clip.

Gương mặt thất thần của nữ sinh khi gãy hết hàm răng đang niềng

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Quả này thì cắm implant toàn hàm rồi. Răng niềng yếu lắm mà nó gắn nguyên hàm với nhau, va chạm mạnh là lung lay có khi gãy cả hàm cùng nhau luôn á. Tội nghiệp bé quá. Vừa đau vừa bất lực", "Thường niềng thì hay trả góp cũng mất mấy chục rồi. Ông gây tai nạn kia mà chạy mất bé đó lại mất gấp mấy lần tiền để trồng lại nữa. Trong cơn bấn loạn bé chỉ biết chạy tới chạy lui để đuổi người gây tai nạn", "Mọi người không ai ra giúp cô bé vậy. Giữ ông đó lại chứ. Ôi cảm giác bất lực thật sự", "Khá nhiều con người vô tâm ở đây để cho bé la hét trong tuyệt vọng.Thương gì đâu. Con gái mà người ta mất răng thế chắc stress nặng luôn chứ đùa"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin ngay khi có những thông tin chính thức từ cơ quan chức năng./