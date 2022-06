Clip tiểu thương đang nằm ngủ bị kẻ gian dùng dao đâm gục trong chợ đầu mối Đông Hương, Thanh Hóa

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đang nằm ngủ trên võng tại ki-ốt của gia đình thì bất ngờ bị một người đàn ông khác cầm dao đâm gục. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người có mặt tại hiện trường đã ra can ngăn, nạn nhân cũng vùng dậy bỏ chạy nhưng được một đoạn thì nằm bất động.

Clip tiểu thương bị kẻ gian đâm thấu tim (Nguồn: MXH)

Thông tin trên báo Dân Việt, ngày 6/6, đại diện UBND phường Đông Hương (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ giết người. Cụ thể, khoảng 23h40p ngày 5/6, anh M.V.S (SN 1983, ngụ phố Lai Thành, P.Đông Hải, TP.Thanh Hóa) đang ngủ tại ki-ốt R119-120 của gia đình tại khu vực chợ Đông Hương thì bất ngờ bị T.V.Tuấn (SN 1992, ngụ P.Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) dùng dao đâm liên tiếp. Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng khiến anh tử vong ngay sau đó.

Tiểu thương đang nằm ngủ...

...thì bị kẻ gian cầm dao đâm dã man. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, đối tượng gây án cũng là tiểu thương đang kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương, ki-ốt của Tuấn cũng nằm cạnh ki-ốt của nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Phía cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, mục đích và hành vi gây án của T.V.Tuấn.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng vô cùng xót xa khi có nguồn tin cho biết vợ nạn nhân vừa mới sinh con cách đây chưa lâu và đang nằm trong bệnh viện. Có thể, cô sẽ vô cùng shock khi nhận được hung tin chồng mình ra đi mãi mãi. Nhiều người bày tỏ sự thương xót, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hi vọng kẻ thủ ác sẽ sớm bị trừng trị theo quy định của pháp luật.