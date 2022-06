Thời gian gần đây, cộng đồng mạng TikTok không khỏi bất ngờ trước những đoạn video ghi lại chuyện loại bỏ những điều tiêu cực trong cơ thể bằng trứng sống. Cụ thể, người dùng sẽ châm một nhánh trầm hương (đàn hương hoặc gỗ thánh) chuyên dùng cho thanh tẩy, sau đó xoay đều trên quả trứng gà sống vài vòng, lăn đều từ trên bả vai xuống tay rồi đập quả trứng vào một cốc nước chuẩn bị sẵn.

Nhiều người vẫn thường thanh tẩy cơ thể bằng nhiều hình thức

Người đăng tải đoạn clip cho biết, nếu không có tác động phép thuật nào được thực hiện đối với một người, quả trứng sẽ chìm trực tiếp xuống đáy và nhìn rất bình thường. Tuy nhiên, khi lòng trắng trứng tạo thành dạng lưới thì rất có thể một thứ gì đó bí ẩn đang quấn lấy bạn. Tài khoản TikTok này còn tiết lộ bản thân cảm thấy rất nhẹ nhàng sau khi thực hiện xong hình thức "Egg Cleanse - Thanh tẩy bằng trứng".

Thanh tẩy bằng trứng là gì?

Trứng là một nghi thức hiệu quả giúp loại bỏ nguồn năng lượng tiêu cực ra khỏi cơ thể và môi trường. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy có năng lượng xấu xây quanh mình, chỉ cần thực hiện thanh tẩy bằng trứng để biết điều gì bất thường xảy ra trong cơ thể. Theo một số thông tin, "Egg Cleanse - Thanh tẩy bằng trứng" là nghi thức ma thuật đặc biệt để loại bỏ năng lượng tiêu cực, làm sạch năng lượng của bạn với những thao tác vô cùng dễ dàng.

Tại sao nên thực hiện nghi thức này?

Việc sử dụng trứng để thanh tẩy năng lượng tinh thần được cho bắt nguồn từ nhiều nền văn hoá cổ xưa tới ngày nay. Quả trứng sẽ hấp thụ năng lượng tiêu cực bị mắc kẹt. Đó là công cụ và bình chứa năng lượng đặc biệt có thể tiếp nhận sự sống và năng lượng khi được sử dụng giống như một hình thức chân không tâm linh. Nó sẽ loại bỏ bất cứ thứ gì không cần thiết hoặc quan trọng đối với bạn.

Khi nào thì nên thanh tẩy bằng trứng?

Sau 1 cuộc chia tay, trải qua chuyện đau thương, khi cảm thấy nguồn cảm xúc bị cạn kiệt, khi cần phải đối mặt với những khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc và tâm lý, khi cảm thấy mất năng lượng, khi năng lượng tiêu cực lấn át như là những cảm xúc tức giận, ghen tuông, thị phi hoặc khi bạn bế tắc.

Trứng gà có rất nhiều tác dụng

Cách thực hiện thanh tẩy bằng trứng?

Lưu ý: Bạn có thể tin hoặc không, hạn chế thử dưới bất cứ hình thức nào!

Bạn sẽ cần:

- 1 quả trứng gà tươi, ở nhiệt độ phòng.

- 1 ly thủy tinh đựng nước sạch ở nhiệt độ phòng. Lượng nước không ít hơn nửa ly.

- Xô thơm hoặc các loại gỗ, tinh dầu gỗ thanh tẩy khác (hoặc nến)

- Muối

- 1 bản nhạc thanh tẩy năng lượng tiêu cực hoặc nhạc mantra.

Bước chuẩn bị trứng để thanh tẩy:

1. Rửa sạch trứng dưới vòi nước, tập trung suy nghĩ "quả trứng này sẽ được dùng để thanh tẩy"

2. Tìm 1 nơi yên tĩnh và riêng tư, đốt xô thơm, tinh dầu hoặc nến và bắt đầu nghi thức bằng lời cầu nguyện thành tâm nhất.

3. Mở mantra hoặc nhạc tùy chọn phía trên

4. Hơ trứng qua khói xô thơm, tinh dầu hoặc nến để loại bỏ hoàn toàn năng lượng xấu hoặc tạp chất trong trứng

5. Giữ trứng trong tay, đặt gần trái tim và giữ suy nghĩ "quả trứng này là vật tâm linh có thể giúp ta xua đuổi năng lượng xấu khỏi cơ thể, tâm trí, trái tim và hào quang"

Lời cầu nguyện (không bắt buộc)

Dearest god, mother god, and the archangels

Please cleanse of all of my affairs, my aura, ny mind, my body, my soul and cords.

I am cleanse of any and all negatives

I am cleanse of negative thought forms, negative energies, negative attachment, hexes, curses and spells. I invoke the violet flame to transmute them into light. All the negatives energy, all the negative energy created by me or send to me. Let them be tranformer into the light, so mote it be.

Bắt đầu thanh tẩy:

- Thở sâu và cầm trứng bằng tay thuận. Bạn sẽ đưa trứng chạm vào da hoặc cách da khoảng vài inches khắp cơ thể bạn.

- Bắt đầu từ đỉnh đầu (luân xa đỉnh đầu) và di chuyển dần xuống trán ( luân xa mắt thứ 3) và di chuyển xuống mặt, mắt, tai, môi, sau đầu và cổ. Sau đó di chuyển về đằng trước cổ họng và vai.

- Bạn sẽ cần di chuyển trứng từ vai đến cánh tay và kết thúc ở lòng bàn tay, sau đó lật tay lại bắt đầu ở mu bàn tay và mặt kia của tay trở lại vai. Thực hiện lặp lại ở tay bên kia.

- Di chuyển xuống ngực, tim (luân xa tim). Xuống đến phần dạ dày và chú ý tập trung ở luân xa bụng, rốn và luân xa bụng dưới rồi đến luân xa gốc.

- Tiếp tục di chuyển lên xuống 2 bên chân, đảm bảo là cả mặt trước và sau. Di chuyển đến đỉnh ngón chân và sau gót.

- Trở lại với bất kì vị trí nào bạn cảm thấy đau, không khoẻ, mệt mỏi hoặc có bất kì vấn đề khác hoặc di chuyển trứng theo trực giác của bạn nếu bạn có linh cảm.

- Không quy định thời gian thanh tẩy, bạn có thể thanh tẩy đến lúc nào bạn cảm thấy ổn.

Sau khi thanh tẩy:

- Khi bạn đã thanh tẩy xong, hãy đập quả trứng vào ly nước và để vỏ trứng sang 1 bên.

(Vỏ trứng sẽ được bỏ đi sau đó. Vì vỏ trứng đã hấp thụ 1 phần năng lượng tiêu cực nên chúng tôi không khuyên bạn dùng nó cho mục đích khác nữa. Hãy bỏ nó đi)

- Dùng tinh dầu hoặc nến để khoá chặt lớp bảo vệ, bảo vệ bạn hoàn toàn khỏi những năng lượng xấu bạn vừa lấy ra khỏi cơ thể. Bạn có thể xoa tinh dầu giữa 2 lòng bàn tay và xoa lên trán. Hãy cầu xin sự bảo vệ khỏi sự tiêu cực, lời nguyền rủa và các năng lượng xấu. Xoa tinh dầu từ lòng bàn chân và di chuyển lên khắp cơ thể đến cổ họng và cuối cùng là đến luân xa đỉnh đầu.

- Nếu bạn không có tinh dầu, bạn có thể dùng khói gỗ để xông khắp cơ thể bạn. Điều này có thể giúp bạn khoá chặt lớp bảo vệ.

- Đừng quên cảm ơn các vị thần, các đấng bề trên hoặc vũ trụ vì đã giúp bạn.

Thanh tẩy bằng trứng

Đọc kết quả sau thanh tẩy:

1. Trứng có bọt khí và bong bóng:

- Các năng lượng xấu đã được trứng hấp thụ. Có khá nhiều năng lượng tiêu cực ở trong bạn. Bạn đang cảm thấy mệt mỏi và cáu gắt. Bạn cũng có thể cảm thấy nhức đầu và choáng.

- Nếu xuất hiện nhiều bong bóng xung quanh phần lòng đỏ trứng, điều này có nghĩa là những điều tích cực đang đến với bạn.

- Những bong bóng lớn là dấu hiệu bạn đang mắc kẹt trong 1 tình huống nào đó mà bạn không thể thoát ra nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là có 1 ai đó đã bẫy bạn, hoặc đó là những điều sai mà bạn đã làm. Bạn sẽ cần nhiều sự thanh tẩy khác để thoát khỏi tình huống này.

2. Trứng có những sợi tơ như mạng nhện:

- Điều này có nghĩa có ai đó đang ghen tị với bạn và muốn bạn thất bại ví dụ như trong công việc, sự thăng tiến,...

- Có điều gì đó đang cản trở bạn và làm bạn dậm chân tại chỗ.

3. Trứng kéo sợi như những cây kim, đinh hoặc chỉ:

- Những sợi này có nghĩa là có nhiều năng lượng tính toán trong hào quang của bạn được kéo ra ngoài.

Nếu các sợi hướng xuống, nó biểu hiện cho những cảm xúc tức giận mà bạn chưa giải toả.

Nếu các sợi hướng lên trên, điều này có nghĩa có ai đó đang sử dụng phép thuật đen lên bạn, không muốn bạn thành công.

- Những chuyện lê đôi mách, chuyện thị phi đang làm phiền đến cuộc sống của bạn và có 1 ai đó đang muốn thấy bạn buồn. Bạn nên thanh tẩy bằng trứng 1 lần nữa vào ngày hôm sau để làm sạch con đường bạn đi.

4. Phần nước đục mờ:

- Nếu không có mùi hoặc máu, điều này có nghĩa năng lượng trong hào quang của bạn đang bị mất và cần được chữa lành. Điều này còn biểu thị cho những cơn ác mộng, rối loạn căng thẳng và nỗi sợ hãi.

5. Phần nước trong suốt:

- Nếu không có mùi hoặc có gì không bình thường thì đây là 1 dấu hiệu tốt, có nghĩa bạn không có gì bất thường và không cần thanh tẩy thêm.

6. Phần lòng đỏ trứng:

- Nếu phần lòng đỏ chìm xuống đáy ly có nghĩa là những điều xấu đã được loại bỏ.

- Nếu có 1 phần lòng đỏ nổi lên có nghĩa là có 1 số vấn đề nhỏ vẫn đang tiếp diễn nhưng có thể giải quyết được. Được khuyên là nên thanh tẩy 1 lần nữa.

- Có hình dạng con mắt, có nghĩa là ai đó đang nguyền rủa bạn, gửi cho bạn mắt quỷ. Bạn nên thanh tẩy bằng trứng thêm 3 lần vào 3 ngày tiếp theo. Nặng hơn là lòng đỏ màu xám, đen hoặc đục mờ.

7. Lòng trắng:

- Tạo thành vầng bao quanh lòng đỏ có nghĩa là bạn đã đưa ra quyết định quá nhanh, cần phải đi chậm lại và để ý kĩ nhiều thứ hơn.

- Nếu có hình hoa là 1 dấu hiệu tốt, điều này có nghĩa năng lượng tiêu cực đã tan biến và điều tốt sắp đến.

- Nếu có hình dạng 1 người nào đó, có ai đó đang muốn làm điều xấu với bạn. Nếu có hình dạng con vật hoặc đồ vật gì đó, hãy để ý xem bạn có từng mơ thấy nó không. Tìm ý nghĩa cho những biểu tượng con vật, đồ vật đó

Chú ý: Nếu quả trứng vỡ bạn sẽ cần làm lại nghi thức thanh tẩy 1 lần nữa bằng quả trứng khác.

Kết thúc thanh tẩy:

- Cách nhanh nhất là bỏ 1 ít muối vào ly trứng và đổ hết nó vào toilet.

- Bạn cũng có thể đào 1 chiếc hố để chôn trứng để năng lượng của đất chuyển hoá những năng lượng tiêu cực thành tích cực, hoặc đổ nó xuống dòng sông đang chảy.

- Nếu sau khi thanh tẩy bạn vẫn cảm thấy bế tắc, hoặc trong khi thanh tẩy quả trứng bị vỡ thì bạn nên thanh tẩy lại ít nhất 3 lần trong 3 ngày tiếp theo. Mỗi lần thanh tẩy về sau sẽ càng ít những dấu hiệu xấu hơn lần trước.