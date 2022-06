Hữu Tín vào tròng, dân mạng nghi bị dính 'lời nguyền' như Hoài Linh, Bảo Anh và loạt sao Việt khác

Ngày 13/6 vừa qua, diễn viên Hữu Tín cùng nhiều người khác bị Công an quận 8 bắt giữ để điều tra về tội sử dụng ma túy. Tại cơ quan chức năng, Hữu Tín khai nhận hồi tháng 4 cùng bạn bè đến quán bar ở quận 1 chơi, mua ma tuý dùng. Còn thừa, anh đem về nhà cất, hai hôm trước rủ thêm 5 người tổ chức sử dụng chất cấm tại căn chung cư riêng thì bị cảnh sát bắt.

Hữu Tín bị bắt giữ khi đang sử dụng chất cấm

Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ Hữu Tín bàng hoàng, bởi anh từng thẳng thắn tuyên bố rằng: "Tôi sẽ không bao giờ biến chất trong showbiz". Chưa dừng lại ở đây, cư dân mạng còn chia sẻ bài viết nghi vấn Hữu Tín dính “lời nguyền” khi từng có cơ hội hợp tác với thương hiệu Shopee. Theo đó, hàng loạt cái tên như Sơn Tùng M-TP, Hoài Linh, Hương Giang, Bảo Anh, Chí Tài… đều gặp vấn đề khá nghiêm trọng.

NSƯT Hoài Linh dính vào lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện ủng hộ miền Trung khi đang làm đại diện cho chiến lược quảng cáo mới của Shopee. Thời điểm đó, anh bị CEO Nguyễn Phương Hằng “bóc phốt” chuyện ngâm hơn 14 tỷ đồng tiền cứu trợ đồng bào miền Trung ảnh hưởng lũ lụt. Dù anh đã lên tiếng giải thích, được Bộ Công an minh oan nhưng cho đến nay khán giả vẫn chưa thể mở lòng đón nhận anh quay trở lại sân khấu.

Vào một dịp sale khác, nghệ sĩ Chí Tài cùng ca sĩ Bảo Anh hợp tác đóng quảng cáo cho nhãn hàng. Sau đó, nam danh hài đột ngột ra đi. Đây là tổn thất lớn không chỉ cho người hâm mộ, giới nghệ sĩ mà còn cho cả thương hiệu này, bởi sự góp mặt của anh giúp đoạn quảng cáo trở nên vui nhộn, thu hút nhiều lứa tuổi. Về phía Bảo Anh, cô nàng cũng bị dân mạng đồn đoán dính “lời nguyền” khi liên tục ra bài hát mới nhưng không nổi.

Tiếp theo, người mẫu quảng cáo đình đám của nhãn hàng là Sơn Tùng M-TP đã góp phần đưa tên tuổi kênh bán lẻ này lên một tầm cao mới. Sau cơn lốc sale, giọng ca “Chạy Ngay Đi” bị cuốn vào drama “trà xanh” với 2 nữ chính Thiều Bảo Trâm và Hải Tú. Chưa dừng lại ở đây, MV "There's No One At All" vừa phát hành đã bị gỡ bỏ trên toàn bộ nền tảng, đóng phạt 70 triệu đồng vì có hình ảnh, động tác, phương tiện tác động đến đạo đức, sức khoẻ và tâm lý xã hội.

Dịp trước đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng sau những trận cầu nảy lửa của U23 châu Á đã trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu, trong đó có Shopee. Và thật xui xẻo khi đang đắt show quảng cáo thì nam thủ môn lại đánh rơi phong độ trên sân cỏ, thường xuyên phải ngồi vị trí dự bị. Từ đó anh dần biến mất khỏi các trận đấu, thậm chí tạm ngưng sự nghiệp để lấy vợ.

Thực tế chuyện nhãn hàng chọn “mặt gửi vàng” không phải là lạ nhưng họ cũng không thể lường trước được chuyện người nổi tiếng dính scandal. Những sự cố truyền thông liên quan đến người mẫu đại diện không phải chuyện hiếm nếu không muốn nói là nhiều, những thương hiệu lớn trên thế giới cũng từng vấp phải. Khi gặp những trường hợp trên, khán giả chỉ biết lắc đầu, lấy làm tiếc khi Shopee gặp “vận đen”.