Mới đây, cộng động mạng không khỏi bức xúc trước việc Ngọc Trinh "dạy hư" đàn chị Lê Giang. Theo đó, cả hai cùng tham gia 1 dự án điện ảnh mới là phim "Chị chị em em 2" với sự góp mặt của nhiều diễn viên đình đám khác. Trên trang cá nhân, "nữ hoàng nội y" cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc hậu trường hậu trường vui nhộn, đặc biệt cô tỏ ra rất vui vẻ khi có dịp hợp tác với Lê Giang.

Lê Giang và Ngọc Trinh trong hậu trường quay phim mới

Tuy nhiên, trong clip hậu trường của hai chị em, dân mạng bất ngờ phát hiện Ngọc Trinh dạy đàn chị sử dụng biểu tượng tay được cho là khiếm nhã đối với giới trẻ tại Việt Nam. Cụ thể, thay vì nói "Ok" với Lê Giang thì người đẹp Trà Vinh lại bắt chéo hai ngón trỏ và giữa tạo thành một vòng cung. Thậm chí, cô còn dạy đàn chị Lệ Giang làm hình dáng tay tương tự.

Cách tạo biểu tượng "Ok" đúng!

Lê Giang "ngây thơ" làm theo lời Ngọc Trinh thực hiện hành động phản cảm

Ngay lập tức, khoảnh khắc Lệ Giang và Ngọc Trinh làm biểu tượng tay đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng đây là hành động mang ý nghĩa rất phản cảm mà giới trẻ Việt Nam thường sử dụng. Hơn nữa, trước nay, muốn diễn tả từ "Ok" thì mọi người chỉ cần tạo chữ O bằng ngón cái và ngón trỏ rồi để thẳng 3 con ngón còn lại chứ không ai làm như Ngọc Trinh.

Clip Ngọc Trinh dạy đàn chị làm biểu tượng tục tĩu

Dù mang ý nghĩa tục tĩu tại Việt Nam nhưng biểu tượng "hai ngón tay bắt chéo vào nhau" lại mang ý nghĩa may mắn, tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn đối với người dân tại Hàn Quốc. Nhiều người nổi tiếng như Jo Yuri (cựu thành viên nhóm nhạc IZ*ONE), Jennie (BLACKPINK), Kai (EXO)... thực hiện.

Vì vậy, khi chứng kiến Ngọc Trinh làm biểu tượng pha trò này kèm theo giải thích đây là từ "Ok" đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ, cô nàng từng nhiều lần để lộ sự hồn nhiên, vô tư khi nói bậy trên các clip công khai với khán giả. "Nữ hoàng nội y" cho rằng việc sự dụng những từ ngữ này giúp mình bộc lộ được tính cách thật.

Hành động bắt chéo 2 tay mang ý nghĩa may mắn tại Hàn Quốc nhưng tại Việt Nam nó có nghĩa rất nhạy cảm

Một vài bình luận từ phía khán giả khi xem được đoạn clip hậu trường giữa Lệ Giang và Ngọc Trinh:

"Biểu tượng sự may mắn mà."

"Cái đó là gì vậy mình không biết."

"Vô văn hoá."

"Tưởng như vậy là hay?"

"Người của công chúng mà xàm và vô văn hoá."

"Ở Việt Nam không có kiểu Ok như vậy đâu nha. Biểu tượng này chỉ mang ý nghĩa may mắn tại Hàn Quốc và một số nước thôi. Còn ở nước ta là bậy bạ nhé!"

Dân mạng bức xúc trước hành động thiếu suy nghĩ của Ngọc Trinh

