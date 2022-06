Tại Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Đỗ Nhật Hà SBD 325 là thí sinh chuyển giới đầu tiên được đặc cách không nằm trong top 70 thí sinh theo quy chế mà phải đi vào top 71 nhờ "vé vàng danh dự". Đây là phương thức của BGK dành cho các thí sinh tiềm năng tương tự "tấm vé vàng" được trao trong các buổi casting trước đó.

Đỗ Nhật Hà là người chuyển giới đầu tiên được sải bước trên sân khấu đêm Bán kết và Chung kết Miss Universe Việt Nam

Tuy nhiên, Đỗ Nhật Hà sẽ không có cơ hội giành được ngôi vị Hoa hậu. Cô chỉ được tranh tài vào top 41 và xa hơn nữa là top 16 nếu là thí sinh có lượng bình chọn cao nhất (nếu Đỗ Nhật Hà giành được giải bình chọn, thí sinh sẽ đứng vị trí thứ nhì sau Đỗ Nhật Hà cũng được vào top 16). Khi vào được top 16, Nhật Hà sẽ tham gia phần thi "Chia sẻ quan điểm" cá nhân, được đại diện cho cộng đồng nói lên tiếng nói tại sân khấu Chung kết. Cũng tại đây, cô sẽ kết thúc hành trình của mình ở Miss Universe Vietnam 2022.

Người đẹp chỉ vào sâu được đến top 16 và không có cơ hội tranh vương miện

Chỉ còn vài ngày nữa đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ được diễn ra. Người hâm mộ đang tích cực bình chọn cho thí sinh mình yêu thích để họ được thẳng tiến vào top 16. Mới đây, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ về việc ủng hộ Đỗ Nhật Hà tại Miss Universe Vietnam 2022. Cô cho biêt sẽ chi 10 triệu đồng mua tin nhắn bình chọn cho đại diện cộng đồng LGBTQ+. "Hôm nay Khánh Chi sẽ ủng hộ Đỗ Nhật Hà 10 triệu đồng để nhắn tin bình chọn cho em ấy vao top 16. Và mọi người ơi hãy ủng hộ cho Đỗ Nhật Hà vào top 16. Cảm ơn mọi người rất nhiều!", nữ ca sĩ chia sẻ.

Lâm Khánh Chi kêu gọi bình chọn cho Đỗ Nhật Hà vào top 16

Bên cạnh đó, trong đêm Bán kết diễn ra vào tối ngày 21/6, Đỗ Nhật Hà đã được BTC dành hơn 5 phút để chiếu lại video quá trình người đẹp đến với cuộc thi. Ngay sau đó, cô đã cùng vũ đoàn xuất hiện, thể hiện ca khúc The stage of my life (phổ lời Việt: Lê Hữu Nhân) trước khi phần thi trang phục dạ hội diễn ra. Kết thúc màn trình diễn, Đỗ Nhật Hà thay đồ trên sân khấu, xuất hiện với diện mạo mới trong đầm dạ hội xuyên thấu. Từng bước catwalk của Đỗ Nhật Hà được khán giả hè reo cổ vũ nhiệt tình. Trước đó, cô cũng dự thi trang phục áo dài, áo tắm.

Đỗ Nhật Hà lộng lẫy trong trang phục dạ hội đêm Bán kết

Đỗ Nhật Hà, tên thật là Đỗ Nhật Tân, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn, Đại học Hoa sen. Năm 20 tuổi, Nhật Tân nuôi tóc dài, tiêm hormone nữ và sang Thái Lan phẫu thuật thay đổi giới tính. Năm 2018, cô chiến thắng cuộc thi "The Tiffany Vietnam 2018" do Hoa hậu Hương Giang tổ chức, trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019, vào top 6 chung cuộc.