"Dáng hình tình yêu", bộ phim có sự góp mặt của 2 diễn viên Lai GuanLin (Lại Quán Lâm) - cựu thành viên nhóm nhạc Wanna One và Angela Baby đang nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Mặc dù cách xa tuổi tác khá nhiều nhưng những phân cảnh tình tứ của cặp đôi khiến nhiều người hâm mộ phải quắn quéo.

Bộ phim của Lai Guanlin và Angelababy

Đoạn cut của Lai Guanlin và Angelababy trong phim mới mang tên 'Love The Way You Are' ('Dáng vẻ nên có của tình yêu') hiện đang nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc vì cảnh hôn cực cháy.

'Love The Way You Are' là câu chuyện tình yêu chị em giữa Doãn Diệc Khả (Angelababy) và Từ Quang Hề (Lai Guanlin). Cả hai đã quen biết nhau từ khi nhỏ, song chưa có nhận thức rõ ràng về đối phương.

Sau nhiều năm, Diệc Khả lúc này đã là một cô gái tuổi 30 thành công trong sự nghiệp và đủ khả năng chăm lo cho gia đình nhưng vẫn mãi đóng cửa trái tim mình. Lúc này, Từ Quang Hề du học quay trở về, bắt đầu bị thu hút bởi người chị hàng xóm thuở nhỏ. Cả hai cùng giúp đối phương trải nghiệm dư vị ngọt ngào của tình yêu, cũng như trải qua những áp lực của xã hội xung quanh để được ở bên nhau.

Loạt cảnh hôn tình tứ của cặp đôi

Trước cảnh hôn cực cháy đang nổi của Guanlin, những fan chị mẹ theo chân cậu từ thuở mới debut đều đồng lòng cảm thán: Em trai nhỏ ngày xưa đã lớn, biết hôn con gái nhà người ta rồi! Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Phim motip chị em ngọt ngào thích hợp cho các bạn muốn giải trí và lan truyền năng lượng tình iu nhé. Tui thấy chems ổn như vậy phần nào cũng thể hiện sự tiến bộ của Guanlin rồi. Bộ này hong có drama mất não đâu nhe, chỉ có trái tim sụt sùi của fan chị gái đây thôi, em út tôi lớn rồi."

"Không tin được giờ ổng là chàng trai 21 tuổi chứ không phải là thiếu niên 16 tuổi nữa."

"Cũng đến lúc phải chấp nhận sự thật là Lại Quán Lâm đã 21 tuổi rồi."

"Mình vẫn còn xem Guanlin là cậu bé."

Hiện bộ phim vẫn đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ./