"Oggy and the Cockroaches" hay "Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch" là một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng được trẻ em Việt Nam và trên toàn thế giới yêu thích. Nhưng ít ai biết rằng bộ phim này lại được gia công hoàn toàn ở 1 xưởng phim tại Việt Nam, bởi các họa sĩ và designer người Việt.

Các họa sĩ và đồ họa đang việc cật lực

Theo Reviewer, 2 người chơi hệ kim tiền là hãng phim "Gaumont và Xilam" đã mở ra xưởng phim này. Các họa sĩ và designer cũng đã khéo léo "cài cắm" một số chi tiết liên quan đến Việt Nam vào bộ phim. Không chỉ thành công khắc họa thành công bộ phim trên, xưởng phim còn gia công cả bộ phim "Cao bồi Lucky Luke" huyền thoại.

Oggy - chú mèo xanh quen thuộc với nhiều trẻ em trên thế giới

Thông tin này khiến nhiều người không khỏi cảm thấy bất ngờ và thích thú. Một số bình luận của cư dân mạng:

"Mấy phim bom tấn kiểu Star Wars: Jurassic World, The Avengers: Infinity War, Sweet Home, Hotel Del Luna, Yin Yang Master... visual effect đều có sự tham gia chỉnh sửa của studio bên Việt Nam mình. Việt Nam mình toàn người đỉnh, giỏi, xem mấy đoạn kĩ xảo 3D mà không nghĩ là người Việt mình làm."

"Bảo sao lần đầu tiên nghe cái nhạc của phim này nghe quen quen: “Dzồi dzồi ôi là dzồi dzồi ôi…” đúng kiểu hợp với cả phim & tiếng Việt luôn."

"Khu Bắc Mỹ khá là thích thị trường Việt Nam, nhân công giá rẻ, chất lượng okay. Đặc biệt các hãng gia công game các thứ."

"Trong phần credit có giới thiệu Studio Việt Nam mà, cả phim Zig & Sharko nữa, mỗi tội Disney rút khỏi Việt Nam rồi."

"Nếu chịu khó ngồi xem end credit của mọi phim hollywood hoặc các game triple A thì bạn sẽ thấy cực kì nhiều người Việt. Nước mình không thiếu người giỏi các mảng này, vấn đề là những cái giỏi đấy ở nước mình không sống sung sướng được."

"Nước mình nhiều người giỏi mà, kể cả phim nước ngoài thấy phần giới thiệu cũng toàn tên người Việt."

Oggy and the Cockroaches (tiếng Pháp: Oggy et les Cafards) là một loạt phim truyền hình hoạt hình hài của Pháp được sản xuất bởi Gaumont Multimedia (hai mùa đầu tiên) và Xilam Animation (mùa thứ ba trở đi) và được tạo ra bởi Jean-Yves Raimbaud , đồng sáng tạo của Space Goofs, người đã chết trong quá trình sản xuất phần đầu tiên của Oggy. Bộ phim sử dụng hài kịch câm: các nhân vật không nói hoặc sử dụng giọng nói và cử chỉ khó hiểu. Chương trình được công chiếu vào tháng 9 năm 1998 trên France 3, và sau đó được mở rộng ra quốc tế.