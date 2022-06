Mới đây, nhạc sĩ Đông Thiên Đứϲ, chủ nhân ca khúc "Ai chung tình được mãi" khiến nhiều người bất ngờ khi thông tin loạt ca sĩ đình đám như Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Tùng Dương... "hát chùa" bài hát của mình nhưng không xin phép. Được biết, việc sử dụng tác phẩm của người khác khi chưa có sự cho phép của tác giả có thể đối diện nguy cơ bị khởi kiện.

Loạt ca sĩ bị kéo vào ồn ào bản quyền

Giữa lúc câu chuyện bản quyền đang được bàn tán sôi nổi, ca sĩ Văn Mai Hương bất ngờ bị cư dân mạng kéo vào cuộc khi tiếp tục cover bài hát "Always Remember Us This Way" của Lady Gaga tại Nhật Bản. Đáng chú ý, trước đó Văn Mai Hương từng nhiều lần đem bài hát của Lady Gaga đi diễn ở nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm đêm nhạc bán vé và video cover phát hành trên kênh Youtube cá nhân.

Clip Văn Mai Hương biểu diễn ca khúc "Always Remember Us This Way" tại Vietnam Festival 2022 tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản

Không ít người lầm tưởng rằng Văn Mai Hương mới chính là chủ nhân ca khúc "Always Remember Us This Way" chứ không phải Lady Gaga. Điều này khiến fan của Lady Gaga và một bộ phận lớn khán giả yêu nhạc lên án vì Hương liên tục dùng ca khúc để kinh doanh trong khi chủ nhân ca khúc là Lady Gaga lại chưa từng hát live ca khúc này. Khi tìm kiếm từ khóa "Always Remember Us This Way" trên YouTube, phần lớn kết quả hiện ra là các bản cover của Văn Mai Hương.

"Drama bản quyền" giữa Văn Mai Hương và Lady Gaga tưởng chừng đã ngưng lại

Năm 2021, khi bị cộng đồng mạng lên án, Văn Mai Hương cho biết đã xin cấp phép tại trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt Nam, tuy nhiên trung tâm cho biết Văn Mai Hương vẫn chưa hoàn thành các hạng mục xin phép. Dù chưa biết cô đã xin cấp phép được sử dụng "Always Remember Us This Way" hay chưa nhưng việc nữ ca sĩ "ngựa quen đường cũ" khiến đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ Lady Gaga cảm thấy bức xúc. Một bộ phận dân mạng còn khuyến nghị gửi mail cho Lady Gaga để kiện Văn Mai Hương nếu không chịu thay đổi.

Văn Mai Hương sử dụng ca khúc của Lady Gaga khiến dân mạng bức xúc

Một vài bình luận bày tỏ:

"Ai đó gửi mail cho phía Lady Gaga đi hoặc tạo một file rồi xin chữ ký gửi cho bên đó."

"Nhớ năm trước, Văn Mai Hương ra album, sao không lấy bài mình hát chứ chuyên hát bài người khác là sao."

"Không biết ca sĩ chính hát live được lần nào chưa mà Văn Mai Hương đem đi show vượt các đốt ngón tay ngón chân rồi chứ đừng nói đầu ngón tay."

"Nghĩ đi em, đâu ai hát chùa được mãi. Hát vui, hát chơi thì không sao nhưng mang bài hát của người ta kinh doanh, kiếm tiền lại là một chuyện khác rồi."

"Sợ thật, dân đi học nhạc viện mà tư duy chán đời, không hiểu ở trường thầy cô có dạy tôn trọng bản quyền không mà hết cái vụ mấy ông bà kia xong tới cô này."

"Chị Lady Gaga tháng 9 này qua Nhật tổ chức concert, chỉ mà biết chắc giận lắm."

"Thật ra bài hát này là của chị Văn Mai Hương nhé các bạn, Lady Gaga chỉ là người hát trước thôi."

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Phía Văn Mai Hương vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào liên quan đến ồn ào "xài chùa" ca khúc "Always Remember Us This Way" của Lady Gaga.