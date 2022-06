Mới đây, ca sĩ/NSX âm nhạc Park Jin Young của JYP bị phát hiện đang mở kênh YouTube riêng để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Kênh YouTube của ông có tên là "첫열매들" và đã đăng khoảng 22 video từ 4 tháng trước đến nay.

Park Jin Young

Trong video, Park Jin Young đã xuất hiện để tổ chức 1 buổi trò chuyện liên quan đến Kinh thánh, ngoài ra còn dành thời gian để trả lời các câu hỏi của người xem. Tuy nhiên, toàn bộ bình luận trong các video đã bị tắt. Hiện tại sự việc này đang gây tranh cãi lớn trên các trang cộng đồng của Hàn.

Trước đó vào năm 2018, Park Jin Young từng dính vào vụ lùm xùm tham gia giáo hội mang tên "Giáo phái cứu rỗi". Park Jin Young sau đó đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ và khẳng định Dispatch sẽ phải chịu trách nhiệm vì đưa tin sai sự thật.

Kênh YouTube của Park Jin Young gây tranh cãi

Liên quan đến việc này không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự ngạc nhiên, đồng thời có ý kiến trái chiều về việc này:

"Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng mình không thích idol nghệ sĩ phát ngôn quá nhiều về tôn giáo hay chính trị."

"Ông này lúc trước cũng bị lên bài liên quan đến giáo phái gì đấy tận mấy năm trước, tôi nhớ mang máng là ông sẽ lên tiếng làm rõ cái gì đó nhưng sau mấy năm vẫn không thấy, giờ gặp ngay bài này."

"Ủa chủ tịch JYP đây á hả?"

"Vụ này nghe nói lâu rồi ấy, nói chung cũng không quan tâm lắm, miễn là chăm sóc gà nhà rồi cho comeback thường xuyên là được."

Park Jin Young, còn được biết đến với nghệ danh JY Park và The Asiansoul hoặc tên viết tắt là JYP, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm, thu âm người Hàn Quốc điều hành, và giám khảo chương trình truyền hình thực tế. Ông trở thành ca sĩ nổi tiếng sau khi phát hành album đầu tay năm 1994, Blue City. Năm 1997, anh đứng ra thành lập JYP Entertainment, một trong những công ty giải trí có lợi nhuận cao nhất nhì ở Hàn Quốc. Đây là nơi đã đào tạo ra những idol, nhóm nhạc đình đám tại KPOP như Rain , Wonder Girls , 2PM , Miss A , Got7 , Day6 , Twice , Stray Kids và Itzy , cũng như nhóm nhạc Mandopop Boy Story, J -nhóm nhạc pop NiziU...