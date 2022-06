Trong một talkshow giao lưu ở một trường đại học mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên tham gia trò chuyện với các bạn sinh viên và chia sẻ những câu chuyện mà bản thân đã trải qua.

Hình ảnh Thùy Tiên xe giấy nợ được cắt từ clip

Đáng chú ý, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2022 lần đầu nhắc đến scandal “clip xé giấy nợ” từng gây bão mạng xã hội:

"Tôi là người nóng tính, khi ấy tôi không kìm chế được cảm xúc. Khi nhìn nhận lại, tôi mới thấy rằng nóng tính trước công chúng đó là điều rất không nên. Tôi đã chịu hậu quả trong 3 năm, các bài viết nhắc về tôi đa phần là tiêu cực. Thời điểm diễn ra sự việc rất tệ.

Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ là người được biết đến nhiều. Bài đăng của tôi trước giờ chưa đến 1.000 like, nhưng riêng bài đăng đó 2.000 like mà toàn chửi không, chửi khủng khiếp. Cuộc đời tôi chưa bao giờ bị chửi nhiều như vậy. Lúc đó, tôi mới biết do không kiềm chế được cảm xúc mà mình được nhiều người biết đến theo mặt không hề tốt.

Tôi mong mọi người có cái nhìn thông cảm và đa chiều hơn. Vì đôi khi clip một phút hay một hai giây không thể nói hết được một con người. Sự chỉ trích, chì chiết trên mạng ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần một người. Trước khi chỉ trích một ai, chúng ta phải hiểu rõ sự thật đó trước đã".

Biên bản giấy nợ hơn 1 tỷ có chữ ký của Thùy Tiên

Thực chất đây không phải lần đầu tiên Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về đoạn clip xé giấy nợ gây bão mạng xã hội một thời gian dài. Vào thời điểm người đẹp sinh năm 1998 đại diện Việt Nam đi thi Miss Grand International 2021 thì đoạn clip này bất ngờ rầm rộ trở lại, thậm chí có nguồn tin còn cho rằng có người đã đưa nó cho chủ tịch Miss Grand xem nhằm hạ bệ cô tại cuộc thi.

Dân mạng đứng ra bênh vực Thùy Tiên

Tuy nhiên, người hâm mộ lại có phản ứng khá bất ngờ đó là đứng ra bênh vực Thùy Tiên. Họ cho rằng trong đoạn clip nàng hậu đã không giữ được sự bình tĩnh, đồng thời rất thẳng thắn nếu tờ giấy nợ có thật thì cùng lên công an để giải quyết nhưng "chủ nợ" lại không thực hiện điều này. Chứng tỏ rằng chuyện Thùy Tiên "quỵt nợ" có ẩn khúc phía sau. Một vài bình luận bày tỏ:

"Xé giấy nợ là thật nhưng nguyên nhân sao xé có ai biết ko mà chửi bả. Nếu bảo bả xé là rồi xù nợ hết nợ thì sao từ hồi đăng quang đến giờ bên bà Trang không đi kiện đi. Làm như mẹ Trang hiền, biết chửi tùm lum trên mạng chứ ko lôi ra kiện là vì cái gì sao không ai thắc mắc?"

"Trong cái clip xé, bé nó đã bảo là pháp lý hay không pháp lý thì ra công an. Bên kia không chịu. Bé nó cũng ra công an, công an cũng bảo bé nó không có nợ. Mãi đến khi đăng quang thì bốc lại. Thiếu hơn 1 tỷ là hình sự rồi tại sao không kiện đi?"

"Gặp ai chắc cũng vậy thôi, nếu chả làm gì mà bị gán ghép mắc 1 cục nợ cả tỉ không nổi điên cũng uổng. Mà có nợ thiệt thì bà kia nhờ công an pháp luật ra xử 80 kiếp rùi, chứ đâu mà để mấy năm vầy."

"Người ta giỏi là thật, vụ giấy nợ không bàn, nhưng nhiều người bảo còn có nhiều người còn giỏi hơn, đẹp hơn mà không truyền thông lố thế nhưng trong cuộc thi đấy thì Thùy Tiên là người vừa đẹp, vừa thông minh, phù hợp với tiêu chí chương trình rồi còn gì nữa? Sao nước ngoài công nhận mà nhiều người trong nước nhà cứ phải vùi dập người ta nhỉ? Người nổi tiếng nào mà không làm truyền thống, không PR bản thân nhưng muốn nổi như này thì cũng phải có tài năng hay gì đó nổi bật thì mới nổi được, như PH tài năng không có nhưng face xuất sắc nên truyền thông trước kia mới tốt như vậy."

"Thùy Tiên nhận có xé giấy nhưng bả không có quỵt nợ. Bên kia gài kí giấy hứa hỗ trợ để bả đi thi, cuối cùng ko hỗ trợ không cho mượn đồng nào mà quay ra đòi nợ, Tiên bực lên bả mới xé rồi thách ra công an. Bên kia có dám kiện ra công an đâu, kể cả mấy cái tus đăng cà khịa trên fb cũng không dám nhắc thẳng tên cơ, 1.5 tỷ chứ không phải 150k, nếu thật sự quỵt và bị kiện thì đi bóc lịch rồi các liền anh liền chị tay nhanh hơn não ạ."

Bên cạnh đó, Thùy Tiên vẫn đang tiếp tục nhiệm kỳ Hoa hậu của mình trước khi trao lại vương miện cho Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 vào tháng 10 năm nay. Trong suốt nhiệm kỳ, người đẹp sinh năm 1998 luôn trau dồi hình ảnh, chứng minh được sự thông minh, sức trẻ khi tham gia rất nhiều hoạt động có ích cho xã hội.