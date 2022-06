Sát Thủ Nhân Tạo 2: Mẫu Vật Còn Lại (The Witch 2) có gì hot mà lọt top tìm kiếm trên Google

Sau thành công của Sát Thủ Nhân Tạo: The Witch 1, mới đây, bộ phim điện ảnh Sát Thủ Nhân Tạo 2: Mẫu Vật Còn Lại (The Witch 2) chính thức được trình làng. Đây là dự án tiếp nối phần 1 ra mắt năm 2018 do diễn viên Kim Da Mi đóng chính. Bên cạnh diễn xuất của tân binh Shin Si A, hai diễn viên Kim Da Mi và Lee Jong Suk cũng xuất hiện trong Sát Thủ Nhân Tạo 2 với vai trò đặc biệt.

Ngay từ những phân cảnh mở đầu đã phản ánh đúng thể loại của phim, hành động máo me pha chút giả tưởng. Khi cơ sở thí nghiệm ARK bị tấn công, mẫu vật duy nhất còn sống ARK-ADP1 thoát được ra ngoài. Trên đường lang thang, ARK-ADP1 cứu Kyung Hee khỏi bọn côn đồ và được cô đưa về nhà chăm sóc.

Đến đây, mạch phim vẫn còn hơi rề rà khiến chỉ muốn có cái nút tua 5s để bấm liên tọi Đa phần xoay quanh việc giới thiệu tuyến nhân vật mới và hành trình hòa nhập với loài người của ARK-ADP1. Xen kẽ là một số phân cảnh đánh nhau mang hơi hướng của X-Men, Stranger Things cùng một chút Twilight và Avengers. Đặc biệt là màn đánh nhau dùng cửa xe mà cứ ngỡ thấy Captain America đang múa khiên.

Khép lại là màn combat chính với kỹ xảo đã cái nư của fan hành động và sự xuất hiện của Dami - Koo Ja Yoon từ phần 1. Đoạn after credit có chị sát thủ ngầu lòi Joo Hyun (Seo Eun Soo) và sếp cũ đẹp trai (Lee Jong Suk), ai về sớm tiếc ráng chịu nha.

Một số phân cảnh của nữ chính

Nhìn chung, The Witch 2 đáp ứng đủ các tiêu chí của một bộ phim thương mại. Góc máy quay đẹp, chỉn chu, các pha hành động chém giiết làm tới nơi tới chốn và kỹ xảo siêu năng lực đỉnh cao được thực hiện bởi team VFX Việt Nam. Ai mà mê phim oánh nhao đậm chất pạo lực với những pha xuyên cùng ASMR, bẻ xương thì chắc chắn không thể bỏ lỡ The Witch 2. Ngoài ra, tính cách của nữ chính phần 2 khác hoàn toàn nữ chính của phần 1 cùng tuyến nhân vật hoàn toàn mới khiến người xem không bị chán.

Sát Thủ Nhân Tạo 2 được nhiều khán giả tại Việt Nam tìm kiếm

Hiện tại, bộ phim đang được rất nhiều mọt phim tìm kiếm trên Google. Ngày 29/6 vừa qua, từ khoá "Sát Thủ Nhân Tạo 2" chiễm chệ ở vị trí thứ 4 với hơn 10 nghìn lượt search. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi về kĩ xảo của phim, một bộ phận dân mạng lại không hài lòng vì nhịp phim khá chậm, đánh nhau không quá đặc sắc...