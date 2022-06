Với độ phủ sóng rộng khắp, nhiều thành tích được thiết lập, Netflix đã gật đầu cho đạo diễn Hwang Dong Hyuk làm mùa 2 của "Squid Game: Trò chơi con mực". Mới đây, ông lớn phát trực tuyến đã tung poster đầu tiên cho "Squid Game" mùa 2 và nhân vật chính vẫn là con búp bê mang tính biểu tượng của series này.

Netflix nhá hàng "Squid Game: Trò chơi con mực" 2

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk, người làm nên thành công của bộ phim mùa 1 chia sẻ:

"Mất 12 năm để đưa Squid Game mùa đầu tiên ra mắt khán giả vào năm ngoái. Nhưng chỉ mất 12 ngày để Squid Game trở thành series phổ biến nhất trên Netflix.

Là biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất của Squid Game, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ trên khắp thế giới. Cảm ơn vì đã yêu quý và theo dõi bộ phim.

Và bây giờ, Gi Hun đã trở lại.

Người đại diện đã trở lại.

Mùa 2 sắp bắt đầu.

Người đàn ông mặc suit tay cầm dakji cũng có thể quay lại.

Bạn cũng sẽ được giới thiệu về bạn trai của Young Hee, Cheol Su.

Hãy tham gia một lượt chơi nữa cùng chúng tôi.

Hwang Dong Hyuk

Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Squid Game."

Một số diễn viên quen thuộc ở mùa 1 như Gi Hun (Lee Jung Jae), thủ lĩnh (Lee Byung Hun), nhân viên tuyển người chơi (Gong Yoo), bạn trai của búp bê Yong Hee, Cheol Su... đã xác nhận quay trở lại "Squid Game" mùa 2. Trước thông tin này, người hâm mộ bộ phim đã nhanh chóng cày lại mùa 1 trong lúc chờ đợi phần kế tiếp. Tuy nhiên, bộ phim cũng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn đạo nhái 1 bộ phim sinh tồn đình đám của Nhật Bản. Một vài bình luận tứ phía cư dân mạng:

"Ui giời ai thích thì xem, ai không thích thì bỏ qua. Chứ mình thấy phim này coi giải trí mà. Dàn cast, rồi màu sắc, âm nhạc, đều ổn á. Tất nhiên kịch bản không thể so với phim Nhật được nhưng có cái hay riêng của nó."

"Phần 1 tôi chưa coi, vì chẳng biết phim này chung quy lại nó muốn cái gì. Nhìn qua thì nó chỉ được cái phổ biến mạnh còn nội dung bình thường. Xem để giải trí cũng hợp lí."

"Sao lại cho anh cảnh sát chết. Phần 2 cho anh ấy hồi sinh được không?"

"Đợi Alice mùa 2 chiếu xong viết xong kịch bản là vừa."

"Tôi coi cả Trò chơi con mực cả Alice mà không thấy copy chỗ nào luôn á. Với cá nhân tui thấy Mực hay dễ coi phù hợp với đại chúng."

"Đi theo hướng khác tách biệt hoàn toàn phần 1 về nhân vật lẫn cốt truyện thì còn có cơ may chứ nếu vẫn liên quan đến phần 1 thì không có hướng mở rộng phim."

"Squid Game - Trò chơi con mực" mùa 1 là bộ phim sinh tồn xoay quanh câu chuyện của hơn 400 con người nghèo khó, nợ nần, chấp nhận tham gia một trò chơi bí ẩn do giới nhà giàu đứng ra tổ chức để mua vui. Phần thưởng dành cho người chiến thắng lên đến 45,6 tỷ won (khoảng 880 tỷ đồng). Gật đầu đồng ý tham gia vào đấu trường, người chơi sẽ được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian như bắn bi, kéo co, đèn xanh đèn đỏ… Tuy nhiên, nếu thua cuộc, họ phải trả giá bằng chính mạng sống. Tác phẩm này không chỉ gây sốt tại Hàn Quốc mà còn tạo được tiếng vang trên toàn thế giới. Nhờ có bộ phim mà dàn diễn viên cũng một bước trở thành những ngôi sao hạng A được săn đón.