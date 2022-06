Sức hút của ITZY trên 'Studio Choom': Bản cover của Yeji và Ryujin vừa đăng đã đạt thành tích khủng

Mới đây, video cover mới của 2 thành viên Yeji và Ryujin (ITZY) đã vượt mốc 5,6 triệu lượt xem sau 2 ngày phát hành trên kênh YouTube "Studio Choom". Khi vừa ra mắt, video cũng trend #2 YouTube Worldwide, thể hiện sự quan tâm cuồng nhiệt của người hâm mộ trên thế giới.

[MIX & MAX] 'Break My Heart Myself' covered by ITZY YEJI & RYUJIN (예지 & 류진) (4K)

Trong video, Yeji và Ryujin đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng với ca khúc "Break My Heart Myself" của Bebe Rexha. Nữ ca sĩ nhạc Pop sau đó đã bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ với ITZY qua bài đăng trên Twitter: "WOW!!!! Yeji và Ryujin thật tuyệt vời!".

Yeji và Ryujin có sức hút mãnh liệt với người hâm mộ

Trước đó, các video trình diễn của ITZY trên kênh "Studio Choom" cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Video cover "River" của Yeji (3/2021) thu về 41 triệu lượt xem, còn video của Ryujin (11/2021) cũng cán mốc 19 triệu views. ITZY và cá nhân các thành viên còn lại cũng có nhiều video trình diễn ấn tượng và đạt tương tác cao trên "Studio Choom".

Người hâm mộ vô cùng tự hào với sức hút của các thành viên ITZY. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Gà JYP nắm trùm cái Studio Choom rồi còn đâu, nọ gặp cái bài top 12 video nhiều view nhất hết 9 cái của gà JYP rồi", "Về trình diễn thì ITZY không chê vào đâu được", "Lựa chọn bài hát tốt, dance perfect, biểu cảm thần thái 10/10, ánh mắt sắc lẻm của Yeji, đã vậy còn là chị em mình nữa, nên không có việc gì khó khi họ quá đồng đều hoà hợp và hoàn hảo, chúc mừng ITZY Yeji và Ryujin", "OTP mận vậy sao, không uổng công mấy này stream muốn nát máy"...

Trước thềm comback, ITZY vướng nghi vấn đạo nhái concept VIVIZ

Bên cạnh đó, ITZY đang rục rịch để trở lại đường đua KPOP cùng album "Checkmate". Mới đây, JYP đã tung bộ ảnh quảng bá cho gà nhà nhưng lại vấp phải tranh cãi đạo nhái concept của nhóm khác. Cụ thể, trong bộ ảnh này, ITZY lựa chọn hai màu chủ đạo trắng đen. Dù bối cảnh không cầu kỳ nhưng lại làm toát lên vẻ khí chất, sang chảnh của các thành viên. Thế nhưng, cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn. Nhiều người tố JYP tiếp tục đạo nhái concept của nhóm nữ khác. Theo đó, vào đầu năm 2022, VIVIZ đã chụp kiểu ảnh tương tự để quảng bá mini album "Beam of Prism".

Hiện phía JYP vẫn chưa lên tiếng về ồn ào này khiến khán giả cảm thấy bức xúc./