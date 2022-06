Sáng ngày 10/6, BTS đã chính thức trở lại với đường đua KPOP với MV "Yet To Come". Đây là ca khúc mở đường cho album "Proof" kỷ niệm 9 năm debut của BTS. Ba thành viên gồm RM, Suga và J-Hope đã tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc cho ca khúc chủ đề lần này.

BTS chính thức trở lại với MV mới

"Yet To Come" thuộc thể loại Alternative Hip-hop với thông điệp ý nghĩa về "khoảnh khắc đẹp nhất" của đời người. Ca khúc tái hiện nơi 7 thành viên cùng nhau nhìn lại chặng đường âm nhạc suốt 9 năm qua, đồng thời mở ra chương mới trong năm thứ 10 hoạt động bên nhau và hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Đáng chú ý, những hình ảnh được BTS đưa vào MV giống như một vòng lặp đưa người hâm mộ trở lại khoảnh khắc tươi đẹp trong Spring Day - ca khúc đã đưa tên tuổi BTS lên một đỉnh cao mới. Từng thước phim nhẹ nhàng, tươi mới cùng sự hoài niệm khiến fan xúc động hồi tưởng lại quãng thanh xuân cùng đồng hành với 7 anh chàng.

Cảnh quay hoài cổ của BTS trong MV "Yet To Come"

BTS đã ra mắt được 9 năm

BTS sẽ tiếp tục có một tương lai tươi sáng khi bước sang năm thứ 10

Không chỉ đạt điểm 10 trong mắt người hâm mộ, "Yet To Come" còn nhận được đánh giá tốt từ phía các trang nhạc đình đám trong đó có NME (New Musical Express), một tạp chí âm nhạc hàng tuần của Anh được thành lập vào năm 1952.

Trích một đoạn trong bài review: “…Những tư lự trong ‘Yet To Come’ không chỉ đưa người nghe về quá khứ, nhưng đồng thời cũng tuyển chọn và gửi gắm vào đó một số chủ đề xuyên suốt thường thấy trong những sản phẩm âm nhạc của BTS từ trước tới nay. Khi BTS rap và hát lên câu chuyện của mình, nhóm đã nhẹ nhàng chạm đến những ý niệm về ước mơ (“Ước mơ trong bạn là gì? Điểm dừng chân cuối con đường là ở đâu?”), thanh xuân, và sự trưởng thành (“Hướng đến ngày đó. Một ngày được là chính mình”).

Về phần âm nhạc cũng tương tự, bài hát được xây dựng dựa trên những nền tảng từ trước. ‘Yet To Come’ sở hữu bầu không khí tràn ngập cảm xúc như cách ‘Spring Day’ ra mắt hồi năm 2017 (cũng là một trong những ca khúc hay nhất của BTS) đem đến cho người nghe. Nhưng không dừng lại ở đó, ‘Yet To Come’ còn mang đến một quá khứ xa hơn nữa. Giữa những lớp lang giai điệu, có một âm thanh nhẹ nhàng, cao vút nghe tựa như cách lấy sampling chipmunk soul trong giới hip-hop hồi đầu những năm 2000. Khi RM rap “Chúng ta sẽ vươn tay chạm đến bầu trời trước ngày nhắm mắt lại”, cảm giác không chỉ gợi nhớ người nghe đến ca khúc ‘Touch The Sky’ của Kanye West, mà đây còn là một cú gật chào hỏi với cả thời đại đó.”

“…Một thời đại khép lại thường mang đến một cảm giác kết thúc kèm theo, và ‘Proof’ cũng không phải là trường hợp cá biệt. Dẫu vậy, như câu nói “Khi một cánh cửa khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra”, có rất nhiều khoảnh khắc trong album lần này của BTS giúp làm khuây khỏa bớt những nỗi sợ rằng sự kết thúc này là mãi mãi. Như cách ‘Yet To Come’ truyền tải đến chúng ta, những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời sẽ vẫn tiếp tục sinh trưởng và nở rộ. Như cách Jungkook trân trọng thề “Hứa là chúng mình sẽ luôn quay trở lại”, BTS sẽ luôn ở đây.”

Ngoài ra, tính đến 16h chiều cùng ngày (theo giờ Việt Nam), MV "Yet To Come" của BTS đã cán mốc hơn 18 triệu lượt xem và #1 thịnh hành nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Với mức tăng như hiện tại MV mới của BTS chắc chắn sẽ đạt được thành tích mới ngoài sức mong đợi.